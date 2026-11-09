Kütahya'da gece saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazası can aldı. Fuatpaşa Mahallesi Ahi Evran Caddesi'nde minibüsün üç araca çarpması sonucu yaşanan kazada 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Bahadır Gülmez yaşamını yitirirken, diğer 4 kişinin tedavi altına alındığı öğrenildi.

MİNİBÜS ÖNCE OTOMOBİLE, ARDINDAN PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kütahya'nın Fuatpaşa Mahallesi Ahi Evran Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre A.Ö. yönetimindeki 06 FVR 102 plakalı minibüs, ara sokaktan caddeye çıkan Bahadır Gülmez'in kullandığı 64 LY 968 plakalı otomobile çarptı.

Minibüs, kazada park halinde bulunan bir otomobile ve kamyona da çarparak durabildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YOLA FIRLADI

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Bahadır Gülmez araçtan yola savruldu.

Kazada Gülmez'in yanı sıra A.Ö., V.Ö., Y.K. ve Z.Y. de yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ardından 5 yaralı ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Bahadır Gülmez, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer 4 yaralı ise hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bir kişinin yaşamını yitirdiği, dört kişinin yaralandığı kazanın ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Minibüsün ara sokaktan çıkan otomobile ve park halindeki araçlara çarpmasıyla meydana gelen kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.