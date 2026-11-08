Japonya'da gece saatlerinde meydana gelen deprem, ülkenin Aichi ve Shizuoka eyaletlerinde paniğe yol açtı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Shizuoka eyaletinin batısında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yerel saatle 01.04'te kaydedilen sarsıntının ardından bölgeden yaralanma haberleri geldi. İlk bilgilere göre deprem nedeniyle 20'den fazla kişi yaralandı.
DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 5,7 OLARAK AÇIKLANDI
Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Shizuoka eyaletinin batısı olduğu belirtildi.
Yerel saatle 01.04'te meydana gelen depremin büyüklüğü 5,7, derinliği ise yaklaşık 40 kilometre olarak açıklandı.
Gece saatlerinde yaşanan sarsıntı, çevre eyaletlerde de hissedildi.
AICHI VE SHIZUOKA'DA 20'DEN FAZLA KİŞİ YARALANDI
Depremin ardından Aichi ve Shizuoka eyaletlerinde yaralanmalar meydana geldiği bildirildi.
Yetkililerden aktarılan ilk bilgilere göre iki eyalette toplam 20'den fazla kişi yaralandı.
Yaralıların sağlık durumlarına ve sarsıntının yol açtığı hasarın boyutuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI
Japonya Meteoroloji Ajansı, 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yayımlamadı.
Yaklaşık 40 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı sonrasında bölgedeki gelişmeler takip edilirken, depremin ulaşım üzerindeki etkileri de ortaya çıktı.
TREN SEFERLERİNDE AKSAMALAR YAŞANDI
Deprem nedeniyle bölgedeki bazı tren seferlerinde aksamalar meydana geldi.
Sarsıntının ardından demir yolu ulaşımında yaşanan kesintilerin kapsamına ve seferlerin ne zaman normale döneceğine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.
DEPREMİN ARDINDAN GÖZLER BÖLGEYE ÇEVRİLDİ
Japonya'nın Shizuoka eyaletinin batısında meydana gelen deprem, çevre bölgelerde de etkisini gösterdi.
Aichi ve Shizuoka eyaletlerinde 20'den fazla kişinin yaralandığı sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılmadı.