Alanya ülke ortalamasının 5 katı hızla büyüyor! Altyapı bu hıza yetişebiliyor mu?

Galatasaray-Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bunlar da ilginizi çekebilir

BİM, A101 ve ŞOK karşılaştırması: Hangi markette ne kadar?

Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli? 2026 ve 2027 hesabı değişti

TOKİ'den 10 bin lira kiralık konut ve Yarısı Bizden uzatması

Aichi ve Shizuoka eyaletlerinde 20'den fazla kişinin yaralandığı sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Japonya'nın Shizuoka eyaletinin batısında meydana gelen deprem, çevre bölgelerde de etkisini gösterdi.

Sarsıntının ardından demir yolu ulaşımında yaşanan kesintilerin kapsamına ve seferlerin ne zaman normale döneceğine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Deprem nedeniyle bölgedeki bazı tren seferlerinde aksamalar meydana geldi.

Yaklaşık 40 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı sonrasında bölgedeki gelişmeler takip edilirken, depremin ulaşım üzerindeki etkileri de ortaya çıktı.

Yaralıların sağlık durumlarına ve sarsıntının yol açtığı hasarın boyutuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Yetkililerden aktarılan ilk bilgilere göre iki eyalette toplam 20'den fazla kişi yaralandı.

Depremin ardından Aichi ve Shizuoka eyaletlerinde yaralanmalar meydana geldiği bildirildi.

Gece saatlerinde yaşanan sarsıntı, çevre eyaletlerde de hissedildi.

Yerel saatle 01.04'te meydana gelen depremin büyüklüğü 5,7, derinliği ise yaklaşık 40 kilometre olarak açıklandı.

Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Shizuoka eyaletinin batısı olduğu belirtildi.

Yerel saatle 01.04'te kaydedilen sarsıntının ardından bölgeden yaralanma haberleri geldi. İlk bilgilere göre deprem nedeniyle 20'den fazla kişi yaralandı.

Japonya'da gece saatlerinde meydana gelen deprem, ülkenin Aichi ve Shizuoka eyaletlerinde paniğe yol açtı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Shizuoka eyaletinin batısında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Bu bağlantı sizi https://www.yenialanya.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.