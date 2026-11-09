Van'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte etkisini artıran kar yağışı, günlük yaşamı ve eğitimi olumsuz etkiledi. Kent merkezine mevsimin ilk karının düşmesinin ardından öğrenciler ve veliler, 9 Kasım Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmediğini araştırmaya başladı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Van'ın 6 ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için bir günlük tatil kararı alındı.

VAN'DA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Van'da yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle 9 Kasım 2026 Pazartesi günü taşımalı eğitime ara verilen ilçeler şöyle:

Çaldıran

Muradiye

Tuşba

İpekyolu

Gürpınar

Erciş

Alınan kararlar doğrultusunda söz konusu ilçelerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler bugün derslere katılmayacak.

KAYMAKAMLIKLARDAN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

Çaldıran Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün değerlendirmeleri doğrultusunda ilçede etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Muradiye, Tuşba, İpekyolu, Gürpınar ve Erciş kaymakamlıkları da olumsuz hava koşullarının ulaşımda oluşturabileceği riskleri dikkate alarak benzer kararlar aldı.

Özellikle kırsal bölgelerde ulaşımın güvenli şekilde sağlanabilmesi amacıyla alınan kararların 9 Kasım Pazartesi günü geçerli olacağı belirtildi.

TATİL KARARI TÜM ÖĞRENCİLERİ KAPSIYOR MU?

Van'da açıklanan kar tatili kararları, belirtilen 6 ilçede yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencileri kapsıyor.

Bu nedenle karar, söz konusu ilçelerdeki bütün okulların tatil edildiği anlamına gelmiyor.

Taşımalı eğitim dışında kalan öğrenciler için genel bir tatil kararı açıklandığına ilişkin bilgi bulunmuyor.

VAN'A MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından Van'da gündüz saatlerinde aralıklarla etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Önce yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar, daha sonra kent merkezinde de görülmeye başladı.

Mevsimin ilk karıyla birlikte sokaklar kısa sürede beyaza bürünürken, park halindeki araçların üzeri karla kaplandı.

KAR YAĞIŞI VE BUZLANMA RİSKİ DEVAM EDİYOR

Van genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle özellikle sabah ve gece saatlerinde ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Yetkililerin olumsuz hava koşullarına karşı gelişmeleri takip ettiği belirtilirken, öğrenciler ve velilerin eğitimle ilgili yeni duyurular için kaymakamlıkların ve ilgili resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri önem taşıyor.