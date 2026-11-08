Polonya'nın turistik kentlerinden Krakov'da meydana gelen silahlı saldırı ülkeyi yasa boğdu. Kent merkezindeki Ana Meydan'a aracıyla giren saldırganın çevredekilere ateş açması sonucu 6 kişi yaşamını yitirirken, 15 kişi yaralandı.

Polonya basınında yer alan haberlere göre saldırı, dün yerel saatle 15.00 sıralarında gerçekleşti. Saldırgan, aracıyla meydan bölgesine girdikten sonra çevrede bulunan insanlara ateş açtı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda yaşamını yitiren 6 kişiden 4'ünün kadın, 2'sinin erkek olduğu bildirildi.

Yaralanan 15 kişi arasında 2 polis memurunun da bulunduğu belirtildi.

Yetkililer, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Polonya vatandaşı olduğunu açıkladı. Saldırının nedeni ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için inceleme başlatıldı.

CUMHURBAŞKANI NAWROCKI'DEN TAZİYE MESAJI

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Krakov'da yaşanan olaylara ilişkin haberleri büyük endişeyle karşıladığını belirten Nawrocki, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Nawrocki'nin açıklaması, ülkede yaşanan saldırının ardından yapılan ilk üst düzey değerlendirmeler arasında yer aldı.

BAŞBAKAN TUSK: BU TRAJEDİYİ İSTİSMAR ETMEYİN

Polonya Başbakanı Donald Tusk da saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Olay sırasında görev yapan polis memurlarının çabalarına dikkat çeken Tusk, şu ifadeleri kullandı:

“Hayatlarını riske atan kahraman polis memurlarını en içten duygularımla takdir ediyorum. Ayrıca, tüm siyasi kesimlerden politikacılara yürekten bir çağrıda bulunuyorum: Bu trajediyi istismar etmeyin. Bu suçun tüm koşullarını aydınlatacağız.”

Başbakan Tusk, saldırının bütün yönleriyle araştırılacağını vurguladı.

POLONYA'DA 2 GÜNLÜK ULUSAL YAS HAZIRLIĞI

Polonya Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Krakov'daki saldırının ardından ülke genelinde ulusal yas ilan edilmesi için resmi sürecin başlatıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin girişimiyle 8-9 Kasım tarihlerinde geçerli olacak iki günlük ulusal yas ilan edilmesi planlanıyor.

Söz konusu kararın, saldırıda hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak ve aileleriyle dayanışma göstermek amacıyla gündeme alındığı bildirildi.

SALDIRININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Krakov'un merkezinde yaşanan silahlı saldırının ardından olayın nedenine ilişkin araştırmalar sürüyor.

Polonya makamları, saldırganın motivasyonuna ve olayın ayrıntılarına ilişkin incelemelerin devam ettiğini bildirdi.