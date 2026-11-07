İsrail'de seçimlerin ardından devam eden hükümet kurma sürecinde dikkat çeken bir karar alındı. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, yeni hükümeti oluşturmak üzere muhalefetin önde gelen isimlerinden Gadi Eisenkot'u görevlendirdi.

Associated Press'in aktardığına göre Herzog, 7 Kasım Cumartesi akşamı yaptığı açıklamada hükümet kurma konusunda ilk fırsatın Eisenkot'a verildiğini duyurdu.

Karar, uzun süredir İsrail siyasetinin merkezinde bulunan Başbakan Binyamin Netanyahu açısından önemli bir siyasi gelişme olarak değerlendiriliyor.

NETANYAHU YERİNE EISENKOT'A GÖREV VERİLDİ

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan genel seçimlerin ardından hiçbir siyasi blok parlamentoda tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğa ulaşamadı.

Seçim sonuçlarının ardından Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, parlamentoda temsil edilen siyasi partilerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde milletvekillerinin önemli bir bölümü, Netanyahu yerine Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'un hükümeti kurmakla görevlendirilmesini istedi.

Herzog'un kararıyla Eisenkot, yeni hükümeti oluşturmak için koalisyon görüşmelerini yürütme fırsatı elde etti.

67 MİLLETVEKİLİ EISENKOT'U DESTEKLEDİ

Cumhurbaşkanlığı tarafından 5 Kasım'da açıklanan istişare sonuçlarına göre, 120 sandalyeli İsrail Parlamentosu Knesset'te 67 milletvekili Eisenkot'un hükümeti kurmakla görevlendirilmesini önerdi.

Netanyahu'ya destek veren milletvekili sayısı ise 46'da kaldı.

Bu tablo, Eisenkot'u hükümeti kurma görevi için öne çıkarırken, farklı siyasi partiler arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle koalisyon sürecinin kolay olmayacağı değerlendiriliyor.

Herzog da istişarelerin ardından yaptığı açıklamada, milletvekillerinin adaylara verdiği desteğin tek başına hükümet kurulabileceği anlamına gelmediğine dikkat çekmişti.

GADİ EISENKOT KİMDİR?

Gadi Eisenkot, İsrail'in eski Genelkurmay Başkanı ve Yashar Partisi'nin lideri olarak tanınıyor.

Askeri kariyerinin ardından siyasete giren Eisenkot, son seçimlerde Netanyahu karşısındaki muhalefet cephesinin öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Eisenkot'un hükümeti kurma görevi alması, İsrail'de yeni bir siyasi dönemin başlayıp başlamayacağı sorusunu gündeme getirdi.

Ancak Eisenkot'un başbakanlık koltuğuna oturabilmesi için parlamentoda gerekli desteği sağlayacak bir hükümet oluşturması gerekiyor.