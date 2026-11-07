Paraguay'da Senato kararıyla görevden alınan Devlet Başkanı Santiago Pena, 355 milyon dolarlık kamu emeklilik fonu (IPS) yolsuzluğu iddiaları kapsamında ev hapsine alındı.

Senato'da yapılan oylamada 44 lehte oyla azledilen Pena, Anayasa'nın 189. maddesi uyarınca ömür boyu senatörlük statüsünü ve dokunulmazlığını yitirdi. Haziran 2012'de görevden uzaklaştırılan Fernando Lugo'nun ardından demokratik dönemde azledilen ikinci devlet başkanı olan Pena'nın yerine, 2028 yılına kadar Başkan Yardımcısı Pedro Alliana'nın görev yapacağı açıklandı.

UENO BANK VE MERKEZ BANKASI BAĞLANTISI

Paraguay Ulusal Polisi ve Başsavcılık yetkililerinin aktardığına göre, operasyon kapsamında eski Paraguay Merkez Bankası (BCP) Başkanı Carlos Carvallo Spalding de gözaltına alındı. Muhalefetin hazırladığı azil dosyasında, Pena'nın 2023'te göreve gelmesine rağmen Ueno Bank'taki hisselerini koruduğu ve 355 milyon dolarlık fonun bu bankada tutularak imtiyaz sağlandığı öne sürüldü. Pena ise hakkındaki iddiaları reddederek önceliğinin halkı korumak olduğunu belirtmişti.

NÜFUSUN YARISINI ETKİLEYEN FİNANSAL KRİZ

Ülkenin 6,1 milyonluk nüfusunun yaklaşık 2,9 milyonuna hizmet veren Ueno Bank, sermaye yeterlilik oranının yasal sınırın yarısının altına düşmesi üzerine 3 Kasım'da Merkez Bankası kararıyla tasfiye edilmişti. Milyonlarca vatandaşın doğrudan etkilendiği bu banka iflası ve emeklilik fonu skandalı, Paraguay ekonomisinde geniş çaplı bir güven krizine yol açarken, soruşturmanın diğer finansal kurumlara sıçrayıp sıçramayacağı yakından takip ediliyor.