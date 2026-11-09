Alanya'da 9 Kasım 2026 Pazartesi günü bakım, onarım, yatırım ve deplase çalışmaları nedeniyle çok sayıda mahallede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından duyurulan kesinti programı kapsamında ilçe merkezi ve kırsal mahallelerin bazı bölgelerinde elektrik hizmetine geçici olarak ara verilecek.

Sabah saat 08.30'da başlayacak ilk kesintilerin ardından farklı bölgelerde gün boyunca çalışmalar gerçekleştirilecek. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saat 17.00'ye kadar sürmesi planlanıyor.

ALANYA'DA ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA KESİLECEK?

AEDAŞ'ın 9 Kasım Pazartesi gününe ilişkin duyurusuna göre Alanya'da planlanan elektrik kesintisi saat aralıkları şöyle:

08.30 – 09.30

09.00 – 12.00

09.00 – 14.00

09.00 – 16.00

09.30 – 16.30

09.45 – 16.45

10.00 – 11.00

11.30 – 12.30

13.30 – 14.30

16.00 – 17.00

Kesintiler, çalışma yapılacak bölgelere göre farklı saatlerde uygulanacak.

ALANYA'DA HANGİ MAHALLELERDE ELEKTRİK KESİLECEK?

9 Kasım 2026 Pazartesi günü elektrik kesintisinden etkilenmesi beklenen mahalle ve bölgeler şöyle:

Kestel Mahallesi: Bük Caddesi, Çobanlar Sokak ve Zeybekler bölgesi.

Saray Mahallesi: 957 bölgesi, Alaaddin, M. Şükrü Ulusoy Caddesi ve Yasemin Sokak.

Çıplaklı Mahallesi: 1009, 1007, 70219 ve 70226 sokakları ile Belediye çevresi.

Güller Pınarı Mahallesi: Şifalar, 75. Yıl, Kiriş Sokak, Molla Osman Caddesi, Mülazımlar, Akay Sokak, Çırpanlı Sokak ve Navalioğlu çevresi.

Şekerhane Mahallesi: Alaiye Caddesi ve Mütevelli bölgesi.

Konaklı Mahallesi: 100. Sokak.

Mahmutlar ve çevresi: Karapınar, Mahmutlar Keşbeleni Yaylası, Mahmutlar Kozarası Yaylası ve Şıhlar Arpaşlı bölgeleri.

Bektaş Mahallesi: 117 ve 118. sokaklar.

Büyükhasbahçe Mahallesi: 551. Sokak.

Başköy, Beldibi ve Fakırcalı: Fakırcalı İnasar bölgesiyle birlikte belirtilen yerleşim alanları.

Çamlıca Mahallesi: Dereköy ve Köseli Akdüşlü çevresi.

Okurcalar Mahallesi: 1007 ve 1009 sokakları, Alparslan Türkeş Bulvarı, İlifos Caddesi ve Şarburun bölgesi.

BAZI BÖLGELERDE KESİNTİ 7 SAAT SÜRECEK

Alanya, 9 Kasım Pazartesi günü Antalya genelinde en fazla planlı elektrik kesintisi programının bulunduğu ilçeler arasında yer alıyor.

Özellikle Güller Pınarı, Çıplaklı, Saray, Kestel, Bektaş, Büyükhasbahçe ve Okurcalar mahallelerinde yaşayan vatandaşların kesinti programını dikkate almaları gerekiyor.

Bazı bölgelerde çalışmaların bir saat içerisinde tamamlanması planlanırken, bakım ve yatırım çalışmalarının gerçekleştirileceği noktalarda kesintiler 7 saate kadar sürebilecek.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ NEDEN YAPILIYOR?

AEDAŞ tarafından duyurulan programa göre kesintiler; bakım, yatırım, deplase ve üçüncü şahıs çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ilgili bölgelere yeniden elektrik verilmesi planlanıyor.

Vatandaşların elektrikli cihazlarını korumak ve günlük planlarında aksama yaşamamak için kesinti saatlerini önceden kontrol etmeleri önem taşıyor.