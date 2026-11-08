Kolombiya'nın Bolivar yönetim bölgesinde askeri üsse yönelik düzenlenen bombalı insansız hava aracı saldırısı can kaybına yol açtı. Santa Rosa del Sur kasabasında bulunan askeri tesisin hedef alındığı saldırıda 3 asker yaşamını yitirirken, 16 asker yaralandı.
Patlayıcı yüklü İHA ile gerçekleştirilen saldırının ardından ülkede güvenlik önlemleri ve silahlı gruplara yönelik operasyonlar yeniden gündeme geldi.
ASKERİ ÜS PATLAYICI YÜKLÜ İHA İLE HEDEF ALINDI
Saldırı, Kolombiya'nın Bolivar yönetim bölgesine bağlı Santa Rosa del Sur kasabasında meydana geldi.
Bölgede bulunan askeri üs, patlayıcı taşıyan insansız hava aracıyla hedef alındı. Saldırı sonucunda 3 askerin hayatını kaybettiği, 16 askerin ise yaralandığı bildirildi.
Yaralı askerlerin sağlık durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
CUMHURBAŞKANINDAN SERT AÇIKLAMA
Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Terörizmin devleti dize getiremeyeceğini vurgulayan De la Espriella, saldırıyı gerçekleştirenlerin tespit edilerek yakalanması için güvenlik güçlerine talimat verdiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı, askeri, polis ve istihbarat birimlerinin operasyonlarını yoğunlaştıracağını ifade etti.
"DEVLET TESLİM OLMAZ"
Saldırının ardından kararlılık mesajı veren De la Espriella, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Bu örgütler tamamen çökertilene dek askeri, polis ve istihbarat operasyonlarını yoğunlaştırmaya devam edeceğiz. Devlet teslim olmaz, tehditler karşısında pazarlığa oturmaz ve gözünün korkutulmasına izin vermez.”
Cumhurbaşkanının açıklaması, saldırının ardından güvenlik operasyonlarının artırılacağı yönünde bir mesaj olarak değerlendirildi.
SALDIRININ FAİLLERİ ARAŞTIRILIYOR
Kolombiya yönetimi, askeri üsse yönelik saldırının sorumlularının belirlenmesi için çalışmaların yoğunlaştırılacağını duyurdu.