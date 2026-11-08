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Kolombiya yönetimi, askeri üsse yönelik saldırının sorumlularının belirlenmesi için çalışmaların yoğunlaştırılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanının açıklaması, saldırının ardından güvenlik operasyonlarının artırılacağı yönünde bir mesaj olarak değerlendirildi.

“Bu örgütler tamamen çökertilene dek askeri, polis ve istihbarat operasyonlarını yoğunlaştırmaya devam edeceğiz. Devlet teslim olmaz, tehditler karşısında pazarlığa oturmaz ve gözünün korkutulmasına izin vermez.”

Saldırının ardından kararlılık mesajı veren De la Espriella, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı, askeri, polis ve istihbarat birimlerinin operasyonlarını yoğunlaştıracağını ifade etti.

Terörizmin devleti dize getiremeyeceğini vurgulayan De la Espriella, saldırıyı gerçekleştirenlerin tespit edilerek yakalanması için güvenlik güçlerine talimat verdiğini belirtti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bölgede bulunan askeri üs, patlayıcı taşıyan insansız hava aracıyla hedef alındı. Saldırı sonucunda 3 askerin hayatını kaybettiği, 16 askerin ise yaralandığı bildirildi.

Patlayıcı yüklü İHA ile gerçekleştirilen saldırının ardından ülkede güvenlik önlemleri ve silahlı gruplara yönelik operasyonlar yeniden gündeme geldi.

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