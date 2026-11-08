İngiltere'de 2020 yılında sona eren Ankara Anlaşması kapsamında iş kuran Türk vatandaşlarının kalıcı oturum başvurularında yaşanan ciddi düşüş ve artan ret kararları, ülkede yeni bir göçmenlik krizinin fitilini ateşledi.

Londra'nın Tottenham bölgesi milletvekili ve eski Dışişleri Bakanı David Lammy, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının Türk iş insanlarına yönelik tutumunu eleştirdi. Lammy, kalıcı oturum başvurusu yapan Türklere gösterilen muamelenin kabul edilemez olduğunu belirterek, yaşananları 2017'deki 'Windrush Skandalı'na benzetti. Dikkatsizlik sonucu alınan kararların yıkıcı etkileri olduğuna dikkat çeken Lammy, hükümeti acilen harekete geçmeye çağırdı.

OTURUM ONAYLARI NEDEN SERT DÜŞTÜ?

İngiliz The Guardian gazetesinin yayımladığı verilere göre, kalıcı oturum başvurularındaki onay oranlarında belirgin bir azalma kaydedildi. Geçtiğimiz yılın ocak-haziran döneminde 3 bin 378 Türk vatandaşının başvurusu kabul edilirken, bu yılın aynı aylarında rakam 745'e kadar geriledi. Bu veriler, sadece bir yıl içinde onaylanan başvuru sayısında yaklaşık yüzde 78 oranında istatistiksel bir düşüş yaşandığını ortaya koyuyor.

Başvuruların reddedilme gerekçeleri arasında daha önce resmi kurallarda yer almayan detayların öne sürülmesi dikkat çekiyor. Kovid-19 salgını döneminde kanser teşhisi konulan ve İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) seyahat etmesini riskli bulduğu için tedavisini Türkiye'de tamamlayan bir kadının başvurusu reddedilerek üç çocuğuyla birlikte ülkeyi terk etmesi istendi. Başka bir Türk iş insanının dosyası ise, resmi formda talep edilmemesine rağmen sosyal medya hesabını bildirmediği gerekçesiyle onaylanmadı.

WİNDRUSH SKANDALI NEDİR?

İddiaların odağındaki İngiltere İçişleri Bakanlığı ise başvuruların geçmişteki standartlara göre, her dosyanın kendi özel şartları içinde değerlendirildiğini açıklayarak suçlamaları reddetti.

David Lammy'nin süreci benzettiği Windrush Skandalı, 1948-1973 yılları arasında iş gücü açığını kapatmak için Karayipler'den davet edilen ve yıllarca yasal olarak ülkede bulunan kişilerin, 2017 yılında belge eksikliği gerekçesiyle haksız yere "kaçak göçmen" ilan edilmesiyle patlak vermişti. 22 Haziran 1948'de 800'den fazla kişiyi taşıyan HMT Empire Windrush gemisiyle başlayan bu göç dalgasındaki kitle, İngiltere'nin yakın tarihindeki en büyük göçmenlik mağduriyetlerinden birini yaşamıştı.