Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Hasar'ın açıklamasına göre, zirvede Türkiye'nin sıfır atık vizyonu küresel ölçekte yeni işbirliklerine dönüştürülecek.

Türkiye'de 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık hareketiyle bugüne kadar 90 milyon ton atık geri dönüştürülerek ekonomiye 365 milyar lira kazandırıldı. Bu süreçte yüzde 13 olan geri kazanım oranı yüzde 37,53'e yükselirken, 2035 yılı için belirlenen yüzde 60 hedefine ulaşılması planlanıyor. Zirve kapsamında 11 Kasım'da düzenlenecek etkinliklerde, bu yerel başarının uluslararası bir standarda dönüşmesi hedefleniyor.

İKİ YENİ KÜRESEL GİRİŞİM DUYURULACAK

Bakanlık yetkililerinin aktardığına göre, COP31'de liderler düzeyinde iki önemli duyuru yapılacak. Bunlardan ilki Döngüsellik Bilgi Paylaşım Ağı Girişimi, ikincisi ise Atıktan Kaynaklanan Metan Emisyonlarına İlişkin Küresel Üst Düzey Diyalog Girişimi olacak. Kısa vadede karbondioksitten 80 kat daha güçlü bir sera gazı olan metan salımının azaltılması ve 2035 yılına kadar dünya genelinde belediye atıklarındaki artışın yarıya indirilmesi amaçlanıyor.

FİNANSMAN VE PROJELER NASIL BULUŞACAK?

Paris Anlaşması'nın 10. yılında ülkelerin sadece hedef koymakla kalmayıp bunları hayata geçirmesi için İklim Uygulama Köprüsü (BRIDGE) platformu devreye alınacak. Bu mekanizma, ulusal iklim projeleri ile uluslararası finansman kaynakları arasındaki kopukluğu gidermeyi hedefliyor. Böylece kağıt üzerinde kalan çevresel taahhütler, sahada uygulanabilir somut yatırımlara dönüşecek.

Avustralya ile ortaklaşa yürütülen başkanlık süreciyle dikkat çeken zirveye ev sahipliği yapacak olan Antalya, aynı zamanda bu çevreci yaklaşımın vitrini konumunda bulunuyor. Konferans alanının sıfır atık belgeli olarak tasarlanması, Türkiye'nin dünyaya sunduğu modeli ilk olarak kendi sahasında uyguladığını gösteriyor.