Altın piyasasındaki hareketlilik yeni haftanın ilk işlem gününde de devam ediyor. 9 Kasım 2026 Pazartesi sabahında gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altının güncel fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatlarında, alış ve satış rakamları merak konusu oldu. Gram altının satış fiyatı 6 bin 645 TL seviyesinde bulunurken çeyrek altın 10 bin 919 TL'den işlem görüyor.

9 KASIM 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Haftanın ilk işlem gününde gram altın fiyatları şöyle:

Gram altın alış: 6.644,14 TL

Gram altın satış: 6.645,11 TL

Gram altın, yatırımcıların ve birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşların en çok takip ettiği yatırım araçları arasında yer alıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI 9 KASIM 2026

Düğünlerde ve özel günlerde sıklıkla tercih edilen çeyrek altının güncel alış ve satış fiyatları belli oldu.

Çeyrek altın alış: 10.837,00 TL

Çeyrek altın satış: 10.919,00 TL

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL OLDU?

Cumhuriyet altını fiyatları da yeni haftanın ilk gününde yakından izleniyor.

Cumhuriyet altını alış: 43.267,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 43.499,00 TL

Cumhuriyet altınının satış fiyatı 43 bin 499 TL seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTIN FİYATI 9 KASIM 2026

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı da yatırımcıların gündeminde yer alıyor.

Ons altın alış: 4.119,59 dolar

Ons altın satış: 4.120,14 dolar

Ons altındaki fiyat hareketleri, döviz kuruyla birlikte Türkiye'deki gram altın fiyatlarını da etkileyen önemli unsurlar arasında bulunuyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da gram altının alış ve satış fiyatları, piyasa ekranlarındaki rakamlardan farklılık gösterebiliyor.

9 Kasım 2026 tarihinde paylaşılan Kapalıçarşı fiyatları şöyle:

Kapalıçarşı gram altın alış: 6.630 TL

Kapalıçarşı gram altın satış: 6.704 TL

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR MU, DÜŞÜYOR MU?

Altın piyasasında son dönemde hem yükselişler hem de geri çekilmeler yaşanıyor. Paylaşılan verilere göre 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen haftanın sonuna kıyasla yüzde 3,57 artış göstererek 6 bin 520 TL seviyesine yükselmişti.

Cumhuriyet altınının satış fiyatında ise aynı dönemde yüzde 4,24 oranında artış kaydedilmişti.

Bununla birlikte küresel piyasalardaki gelişmeler, ons altın fiyatındaki değişimler ve döviz kurlarındaki hareketlilik altın fiyatlarında dalgalanmalara neden olabiliyor.

9 Kasım 2026 Pazartesi günü gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarının gün içerisinde nasıl bir seyir izleyeceği merak ediliyor.