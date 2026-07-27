Dünyanın en büyük finans kuruluşları arasında yer alan ICBC

Turkey Bank A.Ş., Türkiye'deki şube ağında stratejik bir daralmaya gidiyor. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan resmi bildirime göre, banka operasyonel verimliliği artırmak amacıyla 5 şubesinin faaliyetine son verdi.

Alınan yeniden yapılanma kararı kapsamında, kapatılan birimlere ek olarak 3 şube de mevcut diğer şubelerin bünyesine katılarak birleştirildi. Banka yönetimi, bu adımın kaynakların daha etkin kullanılması ve operasyonel süreçlerin sadeleştirilmesi hedefiyle atıldığını aktardı.

KÜRESEL DEVİN TÜRKİYE STRATEJİSİ

Şube ağındaki bu değişiklik, bankanın Türkiye pazarındaki fiziksel varlığını optimize etme adımı olarak öne çıkıyor. 1984 yılında Çin'de kurulan ve günümüzde 48 farklı ülke ile bölgede faaliyet gösteren Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), küresel bankacılık sektörünün zirvesindeki kurumlar arasında bulunuyor.

OPERASYONEL SÜREÇLERDE YENİ DÖNEM

Hong Kong ve Şanghay borsalarında işlem gören dev kuruluş, Türkiye operasyonlarını ICBC

Turkey Bank üzerinden yürütmeye devam edecek. Yeni yapılanmayla birlikte şube ağının daha etkin yönetilmesi planlanırken, bu hamlenin bankacılık sektöründeki genel verimlilik ve maliyet optimizasyonu trendleriyle uyumlu bir stratejik planlama olduğu belirtiliyor.