Yayımlanan son verilere göre İstanbul Havalimanı, havacılık sektöründe Avrupa'nın zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı. Günlük ortalama 1623 uçuşa ev sahipliği yapan tesis, kıtanın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Açıklanan istatistikler, Türkiye'nin havacılık merkezinin rakipleriyle arasındaki belirgin farkı ortaya koydu. Listenin ikinci sırasında yer alan Amsterdam, günlük 1398 uçuşla İstanbul'un gerisinde kaldı. Onu sırasıyla 1395 uçuşla Paris Charles de Gaulle ve 1331 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.

AVRUPA'DAKİ DİĞER HAVALİMANLARI NE DURUMDA?

Frankfurt Havalimanı ise günlük 1320 uçuşla listenin beşinci sırasında konumlandı. Veriler incelendiğinde, İstanbul Havalimanı'nın en yakın rakibine günde 200'den fazla uçuş fark atarak Avrupa'da 1500 barajını aşan tek merkez olduğu dikkat çekiyor. Bu istatistiksel tablo, kıtalararası hava trafiğinde İstanbul'un taşıdığı yükün büyüklüğünü doğruluyor.