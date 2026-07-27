1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren 7587 sayılı Kanun, ticari plaka sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir vergi istisnasını hayata geçirdi. Yeni düzenlemeyle birlikte, gerçek usulde vergilendirilen esnafın ticari plaka satışlarından elde ettiği kazançlar gelir vergisi ve Katma Değer Vergisi'nden (KDV) muaf tutuldu.

Sözcü Gazetesi'nin BirGün'den aktardığı habere göre, söz konusu vergi istisnası 1 Temmuz 2026 tarihinden önce edinilen taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaları kapsıyor. Bu tarihten önce plaka sahibi olan mükellefler, plakalarını elden çıkardıklarında herhangi bir vergi ödemeyecek. Sadece plakasını kiraya verip doğrudan ticari kazanç elde etmeyen kişiler için zaten uygulanan muafiyet, bu yasayla birlikte gerçek usulde vergilendirilen tüm plaka sahiplerini kapsayacak şekilde genişletilmiş oldu.

DÜZENLEMEYE NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU?

Kanunun gerekçesinde, büyükşehirler ile nüfusu 30 binin üzerindeki ilçelerde faaliyet gösteren ulaşım esnafının durumu temel alındı. 2026 yılı başından itibaren bu bölgelerdeki taksi, dolmuş ve minibüs esnafı basit usulden çıkarılarak gerçek usulde vergilendirilmeye başlanacak. Geçmişte basit usuldeyken plaka satışında değer artış kazancı vergisi ödemeyen esnaf, gerçek usule geçtiğinde plakanın ilk alındığı tarihi maliyet ile güncel yüksek piyasa değeri arasındaki devasa fark nedeniyle ağır bir vergi yüküyle karşılaşacaktı. Getirilen istisna, bu sistemsel geçişin yaratacağı mağduriyeti önlemeyi hedefliyor.

VERGİ ADALETİ TARTIŞMALARI

Düzenleme, esnafın geçiş sürecindeki mağduriyetini engellemesi yönüyle olumlu bulunurken, ekonomi ve hukuk çevrelerinde farklı görüşlere de zemin hazırladı. Ticari plakaların yıllar içinde yüksek getirili bir yatırım aracına dönüştüğüne dikkat çeken bazı uzmanlar, milyonlarca liralık satışlardan hiç vergi alınmamasının genel vergi adaleti ilkesi açısından kamuoyunda tartışmalara yol açtığını ifade ediyor.