Temmuz 2026 döneminde emekli maaşlarına yapılan artışın ardından bankacılık sektöründe promosyon yarışı yeniden hız kazandı. Müşteri portföylerini genişletmek isteyen finans kuruluşları, güncellenen maaş dilimlerine göre yeni nakit ödül programlarını duyurdu.

Emeklilerin yakından takip ettiği süreçte, kurumların açıkladığı rakamlar taahhüt ve ek koşullara göre değişiklik gösteriyor. Banka açıklamalarına göre, maaşını üç yıl boyunca aynı kurumdan alma sözü veren vatandaşlar, otomatik fatura talimatı ve referans gibi ek şartları sağladıklarında en üst limitlerden faydalanabiliyor.

ALBARAKA TÜRK 30 BİN TL'YE KADAR ÖDEME YAPIYOR

Albaraka Türk tarafından yayımlanan kampanya detaylarına göre, 1-31

Temmuz 2026 tarihleri arasında başvuru yapan SGK emeklileri yeni avantajlardan yararlanabilecek. Kurum, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarına maaş dilimlerine göre 20 bin TL'ye varan standart nakit promosyon sağlıyor.

Bankaya yeni emekli müşteri kazandıranlara ve fatura talimatı verenlere sunulan ek ödemelerle birlikte toplam rakam 8 bin 300 TL ile 30 bin TL arasında şekilleniyor. Kampanyadan faydalanabilmek için maaşın 3 yıl boyunca aynı bankadan alınmasına yönelik sözleşme imzalanması gerekiyor.

ING BANK KAMPANYASINDA ÜST LİMİT 32 BİN TL

ING

Bank da SGK kapsamındaki tüm emekliler için Temmuz ayı güncellemelerini duyurdu. Bankanın aktardığına göre, maaşını taşıyan emeklilere şartsız olarak 15 bin TL'ye kadar nakit ödeme gerçekleştiriliyor.

Kurumun sunduğu ek finansal ürünlerin kullanımı ve diğer kampanya koşullarının sağlanması durumunda ise alınabilecek en yüksek promosyon tutarı 32 bin TL seviyesine kadar çıkabiliyor. Bu tutar, emeklinin aldığı maaşın bulunduğu dilime göre oranlanarak hesaplanıyor.

PROMOSYON TAAHHÜTLERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bankaların telaffuz ettiği en yüksek promosyon tutarları genellikle çeşitli ek koşullara bağlı olarak veriliyor. Tüketici uzmanları, 3 yıllık maaş taşıma taahhüdü imzalanırken kredi kartı harcama sözü, kredili mevduat hesabı açılışı veya belirli sayıda otomatik fatura ödeme talimatı gibi şartların sözleşmede dikkatle incelenmesi gerektiğini belirtiyor. Yalnızca standart maaş taşıma işlemi yapanlar, kampanya vitrinlerinde öne çıkarılan tavan tutarlar yerine daha düşük taban ödemelerle karşılaşabiliyor.