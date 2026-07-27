Beyaz eşya servis uzmanları ve gıda mühendisleri, evlerde en çok enerji tüketen cihazların başında gelen buzdolapları için ideal sıcaklık ayarlarını paylaştı. Yapılan açıklamalara göre, yanlış derece ayarları hem gıdaların hızla bozulmasına hem de elektrik faturalarının gereksiz yere yükselmesine neden oluyor.

Çoğu kullanıcı cihaz üzerindeki dijital paneli veya 1 ile 5 arasındaki kademeli ayar düğmesini mevsim geçişlerinde rastgele değiştiriyor. Oysa iç sıcaklık seviyesi sadece soğutma gücüne değil, ortamın ısısına ve kapağın açılma sıklığına bağlı olarak da değişiklik gösteriyor. Uzmanların aktardığına göre, standart bir ev kullanımında soğutucu alt bölümün ideal sıcaklığı +4 derece olmalı.

GIDALAR NEDEN BOZULUYOR?

Soğutucu bölümdeki sıcaklık 2 derecenin altına düştüğünde sebze ve meyveler donarak hücre yapılarını kaybediyor. Sıcaklık 5 derecenin üzerine çıktığında ise bakteri üreme hızı artıyor ve gıdalar çok daha kısa sürede bozulma belirtileri gösteriyor.

DONDURUCU İÇİN İDEAL DERECE NE OLMALI?

Kullanıcıların en sık yaptığı hatalardan biri de dondurucu yani buzluk kısmını sürekli en soğuk ayarda tutmak. Uzmanlar, dondurucu bölümü için standart ve ideal sıcaklığın -18 derece olduğunu belirtiyor.

Cihazı -22 veya -24 derece gibi aşırı düşük seviyelerde çalıştırmak, gıdaların daha iyi korunmasına herhangi bir ekstra katkı sağlamıyor. Aksine bu durum, buzdolabı kompresörünün durmaksızın çalışmasına yol açarak elektrik tüketimini ciddi oranda artırıyor. Bu nedenle ayarların ideal seviyelerde sabit tutulması, hem bütçe hem de gıda güvenliği açısından büyük önem taşıyor.