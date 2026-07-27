Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme takviminde temmuz ayını kapsayan ikinci taksit süreci için son haftaya girildi. Milyonlarca araç sahibinin yükümlü olduğu vergi ödemeleri, 31 Temmuz Cuma günü mesai bitiminde sona erecek. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayımlanan bilgilere göre, ödemeler resmi dijital kanallar, anlaşmalı bankalar ve yetkili vezneler üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Mükellefler, işlemlerini GİB'in Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) platformu veya mobil uygulaması üzerinden çevrim içi olarak kolayca yapabiliyor. Şifresiz giriş seçeneğiyle sadece plaka, T.C. kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri kullanılarak sisteme erişim sağlanabiliyor. Dijital kanalların yanı sıra vergi dairesi vezneleri, PTT şubeleri ve yetkili bankalardan da şahsen ödeme kabul ediliyor.

GÜVENLİ ÖDEME İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Gelir İdaresi Başkanlığı, internet üzerinden yapılan vergi ödemelerinde artan dolandırıcılık vakalarına karşı sürücüleri uyarıyor. Arama motorlarında üst sıralarda çıkan sahte bağlantılar üzerinden mağduriyet yaşanmaması için, tarayıcının adres çubuğuna doğrudan "gib.gov.tr" adresinin yazılması büyük önem taşıyor. İşlemlerin yalnızca resmi banka uygulamaları ve devletin yetkilendirdiği platformlar üzerinden yapılması güvenliği artırıyor.

KİMLER MTV'DEN MUAF TUTULUYOR?

Mevzuat gereği belirli şartları sağlayan kişi ve kurumlar bu vergiden muaf tutuluyor. Engellilik oranı yüzde 90 ve üzeri olan kişilerin adına kayıtlı taşıtlar ile engellilik durumuna uygun özel tertibatlı hale getirilmiş araçlar için MTV ödenmiyor. Ayrıca yabancı diplomatik misyonlara ait taşıtlar, kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları, belediyeler, köy tüzel kişilikleri ve Türk Kızılayı adına tescilli araçlar da muafiyet kapsamında yer alıyor.

GÜNCEL MTV TUTARLARI NE KADAR?

Vergi tutarları; aracın yaşı, motor silindir hacmi, taşıt değeri ve azami ağırlığına göre hesaplanıyor. Taşıt değeri 541 bin TL'yi aşan ve motor hacmi 1300 cc'ye kadar olan araçlarda 1-3 yaş için 6 bin 902 TL, 4-6 yaş için 4 bin 807 TL, 7-11 yaş için ise 2 bin 693 TL ödeme yapılması gerekiyor.

Motor hacmi 1301-1600 cc arasında olan ve taşıt değeri 541 bin TL'yi aşan araçlarda ise 1-3 yaş grubu için 12 bin 28 TL, 4-6 yaş için 9 bin 12 TL, 7-11 yaş grubundaki araçlar için 5 bin 220 TL olarak tahsil ediliyor.