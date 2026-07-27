Türkiye, 2026 yılının ocak-haziran döneminde tarım ihracatında önemli bir ivme yakaladı. Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, yılın ilk altı ayında 91 ülkeye toplam 18 bin 301 ton kurutulmuş domates satışı gerçekleştirildi. Bu ihracattan elde edilen gelir yaklaşık 61 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Temmuz ayında başlayan hasat dönemiyle tarlalardan toplanan domatesler, yoğun bir işçilik sürecinden geçiyor. İşçiler tarafından ikiye bölünen ürünler, alıcıların talebine göre tuzlanarak veya kükürtlenerek yaklaşık bir hafta boyunca güneş altında kurumaya bırakılıyor. İzmirli üretici ve ihracatçı Kemal Saygıner, ihracata giden 1 kilogram kurutulmuş domatesi elde etmek için ortalama 15 kilogram yaş ürün kullandıklarını aktardı.

EN ÇOK İHRACAT HANGİ ÜLKELERE YAPILDI?

Küresel pazarda Türk kurutulmuş domatesine yönelik siparişler giderek artıyor. Avrupa ve Amerika pazarında özellikle pizza, makarna ve hamburger gibi gıdaların temel malzemelerinden biri haline gelen bu ürün, en çok Amerika Birleşik Devletleri'ne satılıyor. Yılın ilk yarısında ABD'ye 16 milyon 53 bin dolarlık dış satım yapıldı. Bu ülkeyi 8 milyon 864 bin dolarla İtalya ve 5 milyon 344 bin dolarla İngiltere takip etti.

KATMA DEĞERLİ ÜRETİMİN EKONOMİYE ETKİSİ NEDİR?

Yaş domatesin kurutularak ihraç edilmesi, tarımsal ürünlerin katma değerini artıran en önemli örnekler arasında yer alıyor. Yüzde 90'ın üzerindeki su oranının buharlaşmasıyla elde edilen kuru domates, hem raf ömrünün uzunluğu hem de birim fiyatının yüksekliği sayesinde üreticiye ve ülke ekonomisine yaş meyve satışından çok daha fazla döviz girdisi sağlıyor.

SEKTÖRÜN YIL SONU BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, küresel pazardaki büyüme eğilimini değerlendirerek özellikle ABD ve Brezilya kaynaklı taleplerde ciddi bir artış yaşandığına dikkat çekti. İlk altı ayda ulaşılan 61 milyon dolarlık gelirin sektör açısından çok önemli bir aşama olduğunu belirten Olgun, 2026 yılı sonu itibarıyla 100 milyon dolarlık ihracat barajını aşmayı hedeflediklerini duyurdu.