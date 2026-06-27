Türkiye'nin yerli otomobil üreticisi Togg, Haziran 2026 dönemine özel yeni bir finansman kampanyası başlattı. Togg tarafından yapılan açıklamaya göre, elektrikli araç modelleri T10F ve T10X için anlaşmalı sekiz banka üzerinden 12 ay vadeli sıfır faizli kredi imkanı sağlanıyor. Kampanya kapsamında bireysel kullanıcıların yanı sıra kurumsal şirketlere de yüzde 100'e varan finansman desteği sunuluyor.

Yeni sedan modeli T10F'nin V2 ve 4More versiyonlarını tercih eden alıcılar, 900 bin TL'ye kadar kredi tutarı için yüzde sıfır faiz avantajından yararlanabiliyor. Bu kredi seçeneğinde 12 aylık geri ödeme planı oluşturulduğunda aylık taksitler yaklaşık 75 bin TL seviyesinde gerçekleşiyor. Markanın SUV modeli olan T10X V2 versiyonunda ise kredi üst limiti 650 bin TL olarak belirlendi. T10X için sağlanan sıfır faizli kredinin aylık ödemesi ortalama 54 bin 167 TL'ye denk geliyor.

KAMPANYAYA DAHİL OLAN BANKALAR

Togg'un faizsiz kredi kampanyası, kamu ve özel sektörden toplam sekiz bankanın katılımıyla yürütülüyor. Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Türkiye İş Bankası, Akbank, TEB, Albaraka Türk ve Kuveyt Türk üzerinden finansman başvurusu yapılabiliyor. Akbank kredi işlemlerini Trumore uygulaması üzerinden kabul ederken, Albaraka Türk katılım finansmanı modeliyle sıfır kâr payı avantajı sağlıyor. Bankalar, kredi limitlerini ve vade seçeneklerini donanım paketlerine göre dönemsel olarak güncelliyor.

TRUMORE ÜZERİNDEN BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Kredi kampanyasından yararlanmak isteyen kullanıcıların öncelikle Togg'un resmi mobil uygulaması Trumore üzerinden sipariş sürecini başlatması gerekiyor. Araç konfigürasyonunun tamamlanmasının ardından ödeme adımında anlaşmalı bankaların kampanyalı faiz oranları listeleniyor. Dijital onay süreçlerinin ardından tahsis edilen kredi tutarı doğrudan araç bedelinden düşülerek satın alma işlemi tamamlanıyor.

HAZİRAN 2026 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Togg T10X modelinin başlangıç paketi olan V1 RWD

Standart Menzil 1.869.048 TL'den satışa sunulurken, V1 RWD

Uzun Menzil 2.179.668 TL, V2 RWD

Uzun Menzil 2.371.000 TL ve V2 4More Obsidiyen versiyonu 3.218.057 TL fiyat etiketine sahip. Yeni T10F modelinde ise V1 RWD

Standart Menzil 1.884.980 TL, V1 RWD

Uzun Menzil 2.195.600 TL, V2 RWD

Uzun Menzil 2.370.930 TL ve donanım seviyesi en yüksek olan V2 4More versiyonu 3.217.857 TL'den alıcı buluyor.