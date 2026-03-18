Programda, Çanakkale ruhunu yaşatan sahne gösterileri ve anma etkinlikleri izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Törene Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, kurum amirleri ve çok sayıda protokol üyesinin yanı sıra gaziler ve şehit yakınları da katıldı.

Programda, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz rahmet ve minnetle anılırken, gazilerin ve şehit ailelerinin varlığı törene ayrı bir anlam ve duygu kattı. Çanakkale ruhunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlanan programda öğrenciler tarafından şiir dinletileri, oratoryo gösterileri ve sahne performansları sergilendi.

Öğrencilerin sahnelediği gösterilerde Çanakkale’de verilen büyük mücadele, vatan sevgisi ve fedakârlık duygusu etkileyici bir anlatımla izleyicilere aktarıldı. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı programda katılımcılar, tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi’nin anlam ve önemini bir kez daha derinden hissetti.

Öğrencilerin sergilediği performanslar salondaki davetliler tarafından uzun süre alkışlanırken, program boyunca Çanakkale’de yazılan destanın birlik, beraberlik ve vatan sevgisinin en güçlü simgelerinden biri olduğu vurgulandı.

Yetkililer, böylesine anlamlı bir programın hazırlanmasında emeği geçen Hüseyin Girenes Fen Lisesi öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ederek genç nesillerin tarih bilinciyle yetişmesinin önemine dikkat çekti. Programın sonunda başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitler rahmet, minnet ve saygıyla anıldı.

Duygusal anların yaşandığı program, katılımcıların Çanakkale ruhunu bir kez daha hissettiği anlamlı bir anma etkinliği olarak hafızalarda yer etti.