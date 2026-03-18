ALANYA’DA Ramazan Bayramı öncesi vatandaşları alışveriş telaşı sardı. İçinde oldukları ekonomik sıkıntılara rağmen bayram alışverişi yapmaya çalışan vatandaşlar, esnafın yüzünü az da olsa güldürdü. Ramazan Bayramı öncesi alışveriş telaşına düşen vatandaşlar, bir yandan artan fiyatlarla mücadele ediyor, diğer yandan az da olsa bayram alışverişi yapmaya çalışıyor. Yeni Alanya’nın çarşı ve pazardaki fiyatlar üzerinde yaptığı araştırmalara göre, dört kişilik bir ailenin ayakkabı ve giyimden oluşan ortalama bayramlık masrafı 8 bin 43 TL ile 22 bin 303 TL arasında değişiyor. Fiyatlar yapılan tercihlere göre daha da artabiliyor. Bu rakamlara bayramlık ikramların da dahil olmasıyla fatura kabarıyor. Tatlı dışındaki ikramlıklar ise bin 585 TL ile 4 bin 174 TL arasında tutuyor.

CÜZDANLAR ALEV ALACAK

Bayram demek, aynı zamanda bayrama özel alınan yeni kıyafetler demek. Eksiksiz giyim alışverişi yapan dört kişilik bir ailenin tepeden tırnağa bayramlık alışverişini tamamlayan ürünlerin fiyatları ise şöyle sıralanıyor: Kız çocuklar için elbise fiyatları bin 750 lira ile 799 lira, erkek çocuklar için takım elbise bin 104 lira ile 948 lira, kız ve erkek çocuk için ayakkabı fiyatları 2 bin 250 lira ile 799 lira, kadın ayakkabıları 4 bin 300 lira ile bin 199 lira, erkek ayakkabıları bin 999 lira ile 4 bin 124 lira, erkek takım elbise 2 bin 299 lira ile 5 bin 300, kadın elbiseleri ise 3 bin 475 lira ile bin 799 lira arasında fiyatlardan satışa sunuluyor.

Muhabir: Ramazan ÖZDEMİR