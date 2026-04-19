ULUSLARARASI Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol’un İran savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışının sekteye uğraması halinde Avrupa’da jet yakıtı stoklarının yaklaşık altı hafta içinde tükenebileceği yönündeki uyarısı, turizm ve havacılık sektöründe tedirginliğe yol açtı. Birol, mevcut durumun devam etmesi halinde bazı hatlarda jet yakıtı sıkıntısı kaynaklı sefer iptallerinin yaşanabileceğini ifade etti.

“RİSK SENARYOSU OLARAK OKUNMALI”

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Alper Gencelli, açıklamaların fazla dramatize edilmemesi gerektiğini belirterek Hürmüz Boğazı’nın küresel enerji arzı açısından kritik bir hat olduğunu vurguladı. Gencelli, "Bu senaryoyu fazla dramatize etmemek gerekiyor. Hürmüz Boğazı küresel enerji arzının omurgasıdır; buranın uzun süreli kapanması yalnızca turizmi değil, küresel ticareti ve günlük yaşamı doğrudan felç eder. Böyle bir tabloya uluslararası sistemin izin vermesi rasyonel değil. Fatih Birol’un uyarısını bir “risk senaryosu” olarak okumak lazım; bu tür açıklamalar piyasalara ve karar vericilere erken alarm niteliği taşır. Ancak sahadaki jeopolitik ve ticari gerçeklik, Hürmüz’ün tamamen ve kalıcı şekilde kapanmasının sürdürülebilir olmadığını gösteriyor. Kısa vadeli aksaklıklar olabilir, ama orta vadede boğazın tam kapasiteyle açık kalacağını öngörüyorum. Kötü senaryolar turizmi değil, tüm sistemi baltalar. Bu yüzden küresel aktörler bu noktaya gelinmesine izin vermez. Benim beklentim net bugün veya yarın Hürmüz Boğazı tamamen açık ve işler halde kalacaktır. Bizim yapmamız gereken ise panik üretmek değil, pazar iletişimini güçlendirmek, operatörlerle koordinasyonu artırmak ve fiyat/ürün esnekliğini korumak. Turizm refleks ister; kriz değil, doğru yönetim belirleyicidir” dedi.

'UÇUŞ YOKSA TURİST YOK'

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölge Temsil Kurulu (BTK) İkinci Başkanı Kerim Yılmaz, Alanya’nın önemli bir destinasyon olduğuna dikkat çekerek, turistlerin büyük bölümünün Gazipaşa-Alanya ve Antalya havalimanları üzerinden hava trafiğiyle bölgeye ulaştığını ifade etti. Uçuş iptallerinin turizmi doğrudan etkileyeceğini belirten Yılmaz, “Uçuş olmazsa turist olmaz. Bu nedenle yaşanabilecek iptaller sektörü olumsuz etkiler. Krizin kısa vadede çözülmesini umut ediyoruz. Aksi halde petrol krizi turizmi etkiler” dedi.

'İPTALLER ARTARSA CİDDİ BİR KRİZ YAŞANIR'

Charter uçuşların bölge turizmi açısından kritik olduğuna vurgu yapan Yılmaz, bu seferlerde aksama yaşanmaması halinde ciddi bir sorun beklenmediğini söyledi. Yılmaz, “Charter uçuşlar devam ettiği sürece büyük bir sıkıntı yok. Ancak bu uçuşlar da etkilenir ve iptaller artarsa o zaman ciddi bir kriz yaşanır” ifadelerini kullandı.

'GEÇMİŞ KRİZLER TEKRARLANABİLİR'

Daha önce yaşanan siyasi gelişmeler ve savaşların da turizm sektöründe iptallere neden olduğunu hatırlatan Yılmaz, benzer bir sürecin tekrar yaşanabileceğine dikkat çekerek, “Geçmişte yaşanan krizlerin etkilerini zaten görmüştük. Bu durum da onların üzerine eklenirse sektör ister istemez etkilenir” diye konuştu. (Şerife ÇOBAN)



Kaynak: Haber Merkezi