Çin’de yürütülen yolsuzluk operasyonu, kamuoyunda geniş yankı uyandıran bir kararla sonuçlandı. Haikou kentinde belediye başkanlığı yapan bir ismin, görev süresi boyunca yaklaşık 4,5 milyar dolarlık servet elde ettiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda ise dikkat çeken detaylar gün yüzüne çıktı.

EVLERİNDEN ALTIN VE NAKİT ÇIKTI

Yetkililer tarafından yapılan incelemelerde, söz konusu kişinin farklı adreslerdeki konutlarında 13,5 ton altın ile birlikte büyük miktarda nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen varlıkların kaynağına ilişkin başlatılan inceleme, kısa sürede geniş kapsamlı bir yolsuzluk dosyasına dönüştü.

Bu büyüklükte bir servetin kamu görevi sırasında elde edilmesi, Çin’de uzun süredir yürütülen yolsuzlukla mücadele politikalarının en çarpıcı örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

MAHKEMEDEN EN AĞIR CEZA

Yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan belediye başkanı, mahkeme tarafından idam cezasına çarptırıldı. Kararın, ülkede kamu görevlilerine yönelik verilen en sert yaptırımlar arasında yer aldığı belirtiliyor.

Çin’de son yıllarda özellikle üst düzey kamu yöneticilerine yönelik açılan yolsuzluk davalarında ağır cezalar dikkat çekiyor. Bu kararın da benzer dosyalar için emsal oluşturabileceği ifade ediliyor.

ULUSLARARASI GÜNDEMDE

Olay, sadece Çin’de değil, dünya genelinde de geniş yankı buldu. Uzmanlar, bu tür cezaların devlet içinde caydırıcılığı artırmayı hedeflediğini belirtiyor. Ancak bazı çevreler, idam cezasının insan hakları boyutunu da tartışmaya açıyor.

Gelişmeler, küresel ölçekte yolsuzlukla mücadele yöntemlerinin yeniden tartışılmasına neden oldu.