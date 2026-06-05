Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelindeki plajlarda ve işlek caddelerde denetimsiz satılan midye dolmalara karşı tüketicileri uyardı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, kayıt dışı üretilen ve açıkta bekletilen deniz ürünleri halk sağlığını tehdit ediyor. Yetkililer, midyenin Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı tesislerde hazırlanması ve tüketiciye ulaşana kadar soğuk zincirde tutulması gerektiğini aktardı.

SICAK HAVA RİSKİ ARTIRIYOR

Özellikle artan hava sıcaklıkları, sokakta tezgahlarda bekleyen ürünlerde bakteri üremesini hızlandırıyor. Açıklamada, kaynağı belirsiz midyelerin tüketiminin ciddi gıda zehirlenmelerine zemin hazırladığı kaydedildi.

GÜVENLİ MİDYE NASIL ANLAŞILIR?

Midye gibi deniz canlıları, yapıları gereği çabuk bozulabilen hassas gıdalar kategorisinde yer alıyor. Uzmanlar, tüketicilerin satıcılardan Bakanlık izin belgesini talep etmelerini ve ürünlerin mutlaka soğutuculu dolaplardan servis edildiğinden emin olmalarını öneriyor. Antalya'nın geniş sahil şeridine sahip ilçelerinden Alanya'da da halk sağlığı açısından bu tür gıda uyarıları kamuoyunda yakından takip ediliyor.

Müdürlüğün resmi duyurusunda, gıda güvenliğinin ihmal edilemeyeceği vurgulanarak, "Midye dolma, Bakanlığımız tarafından izin belgeli, hijyenik şartlarda uygun ortamda üretilip soğuk zincirde muhafaza ve satışı yapılması gereken bir üründür" ifadelerine yer verildi.