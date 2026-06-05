Yaz aylarının gelmesiyle birlikte açık alanlarda geçirilen sürenin artması, kene ve arı sokması vakalarını da beraberinde getiriyor. Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi hekimlerinden Dr. Ayhan Ak, özellikle kırsal bölgelerde vakit geçiren vatandaşlar için hayati önem taşıyan sağlık uyarılarında bulundu. Uzmanlar, yanlış müdahalelerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini bildirdi.

Kenelerin tek başına zehirli canlılar olmadığını belirten Dr. Ak, bu böceklerin beslendikleri hayvanlardan veya insanlardan aldıkları enfekte edici hastalıkları taşıma riski barındırdığını aktardı. Otluk ve ormanlık alanlarda bulunurken dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan yetkililer, kene tutunmasına karşı alınacak fiziksel önlemlerin ilk savunma hattı olduğunu ifade etti.

KORUNMAK İÇİN HANGİ KIYAFETLER TERCİH EDİLMELİ?

Piknik veya doğa yürüyüşü gibi etkinliklerde kıyafet seçimi büyük önem taşıyor. Beyaz, krem, bej ve açık mavi gibi açık renkli elbiselerin giyilmesi, kenenin vücut veya kıyafet üzerinde daha hızlı fark edilmesini sağlıyor. Ayrıca pantolon paçalarının çorapların içine sokulması ve eve dönüldüğünde detaylı bir vücut taraması yapılması gerektiği uzmanlar tarafından duyuruldu.

KENE TUTUNMASINDA 10 GÜNLÜK GÖZLEM SÜRECİ

Kene tutunması durumunda bölgede kızarıklık, şişlik ve ödem gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Dr. Ak'ın açıklamasına göre, kene ısırığına maruz kalan bir bireyin belirtiler başladıktan sonra kendisini yaklaşık 10 gün boyunca yakından izlemesi gerekiyor. Bu kuluçka ve gözlem süresi, olası bulaşıcı hastalıkların erken teşhisi için kritik bir tıbbi pencere sunuyor. Vatandaşların paniğe kapılmadan, keneyi kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışmak yerine derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları isteniyor.

Çocukların oyun oynarken kene tutunmasını genellikle fark edemedikleri belirtiliyor. Ailelerin, açık alandan dönen çocuklarının saç dipleri, kulak arkası, koltuk altı ve bacak bölgelerini dikkatle incelemeleri büyük önem taşıyor. Alerjik bünyeye sahip olanlar ile yaşlı bireylerin bu tür durumlarda daha hassas reaksiyonlar gösterebileceği kaydedildi.

ARI SOKMALARINDA İLK MÜDAHALE NASIL OLMALI?

Yaz döneminde karşılaşılan bir diğer yaygın risk ise arı sokmaları olarak öne çıkıyor. Bal arılarının iğnelerini deride bırakması nedeniyle, müdahale sırasında iğnenin bir cımbız yardımıyla dikkatlice çıkarılması öneriliyor. İğne çıkarıldıktan sonra ilgili bölgenin sabunlu ılık suyla yıkanması ve soğuk kompres uygulanması, şişliğin inmesine yardımcı oluyor.

Eşek arısı sokmalarının çok daha şiddetli alerjik reaksiyonlara zemin hazırlayabileceği belirtildi. Özellikle ağız ve dil bölgesindeki şişlikler, solunum güçlüğü veya yutkunma zorluğu gibi belirtiler görüldüğünde zaman kaybetmeden acil servislere ulaşılması gerekiyor. Antalya ve Alanya gibi kırsal ile ormanlık alanların iç içe olduğu bölgelerde artan doğa aktiviteleri, bu tür sağlık risklerine karşı halkın daha bilinçli hareket etmesini zorunlu kılıyor.