Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) temsilcisi Küçük, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan enflasyon verilerinin halkın gerçek hayat pahalılığını yansıtmadığını bildirdi. Çarşı, pazar ve market fiyatları ile resmi veriler arasında büyük bir uçurum bulunduğuna dikkat çeken Küçük, mutfaktaki yangının büyümeye devam ettiğini aktardı.

Enflasyonun düştüğü yönündeki açıklamaların sokağın gerçeğiyle örtüşmediğini savunan Küçük, milyonlarca emekçinin maaşını aldığı ilk gün geçim derdine düştüğünü ifade etti. Asgari ücretlilerin henüz ay ortasına gelmeden borçlanmak zorunda kaldığı, emeklilerin ise temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz duruma geldiği belirtildi. Gıda, kira, ulaşım ve enerji gibi zorunlu harcama kalemlerindeki artışların, dar gelirli kesimler üzerindeki baskıyı daha da ağırlaştırdığı vurgulandı.

MAAŞLAR CEBE GİRMEDEN ERİYOR

İşçi, kamu emekçisi ve belediye çalışanlarının alım güçlerini hızla kaybettiğini belirten Küçük, emekli aylıklarının açlık sınırının altında kaldığını hatırlattı. Bu tablo karşısında ekonomik büyüme veya enflasyon düşüşü gibi göstergeler üzerinden yapılan olumlu değerlendirmelerin karşılık bulmadığı dile getirildi.

DİSK'İN ÇÖZÜM BEKLEYEN TALEPLERİ NELER?

Sendikanın taleplerini net bir şekilde özetleyen Küçük, asgari ücret başta olmak üzere tüm ücretlerin yılda sadece bir kez yerine, enflasyon kayıplarını telafi edecek periyotlarda güncellenmesi gerektiğini açıkladı. Emekli aylıklarının insanca yaşanabilecek bir seviyeye çekilmesi ve ücretliler üzerindeki ağır vergi yükünün kaldırılarak vergide adalet sağlanması gerektiği aktarıldı. Toplu iş sözleşmelerinde resmi veriler yerine gerçek hayat pahalılığının esas alınmasının zorunlu olduğu ifade edildi.

Ülkenin tüm ekonomik değerlerini üreten işçi ve emeklilerin giderek yoksullaşmasının sürdürülemez bir sosyal kriz yarattığına dikkat çekildi. DİSK olarak emeğin ve insanca yaşam hakkının savunucusu olmaya devam edeceklerini bildiren Küçük, ekonomik krizin faturasının dar gelirli emekçilere kesilmesine karşı mücadeleyi sürdüreceklerini duyurdu.