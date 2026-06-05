Galatasaray yönetimi, takımın üst üste kazandığı 4 şampiyonluk sürecinde büyük pay sahibi olan savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmesinde iyileştirme yapma kararı aldı. Basına yansıyan haberlere göre, sarı-kırmızılı ekip tecrübeli stoperin maaşına en az yüzde 50 oranında zam uygulayarak oyuncuyu uzun vadeli olarak kadrosunda tutmayı hedefliyor.

Mevcut şartlarda yıllık 90 milyon lira (yaklaşık 1.7 milyon Euro) kazanan milli futbolcunun yeni ücretinin en az 135 milyon lira seviyesine yükseltileceği bildirildi. Bu artışla birlikte Bardakcı'nın yıllık geliri 2.5 milyon Euro bandına ulaşmış olacak. Ayrıca, 2027 yılında sona erecek olan mevcut sözleşmenin en az 2 yıl daha uzatılması planlanıyor.

YENİ KAPTAN OLABİLİR Mİ?

Kulislerde konuşulan iddialara göre, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin takımdan ayrılması durumunda birinci kaptanlık pazubendinin Abdülkerim Bardakcı'ya verilmesi gündemde. Galatasaray formasıyla geride kalan 4 sezonda 171 resmi maça çıkan başarılı stoper, bu süreçte 16 gol ve 6 asistlik hücum katkısı sağlayarak dikkat çekici bir istatistiğe imza attı.

MİLLİ TAKIM VE KULÜP İSTİKRARI NASIL SAĞLANDI?

Teknik direktör Okan Buruk'un oyun sisteminde savunmanın belkemiği konumunda bulunan oyuncu, aynı istikrarı A Milli Takım seviyesine de taşıdı. Vincenzo Montella'nın da ilk 11'de vazgeçilmezleri arasına giren Bardakcı, hem kulüp hem de milli takım düzeyindeki devamlılığıyla bu yeni sözleşmenin zeminini hazırlamış oldu.