Turizm ve tarımın merkezi konumundaki Antalya ile Alanya arasındaki ulaşımı yeniden şekillendirecek Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projeyle ilgili yaptığı açıklamada otoyolun bölgenin ekonomik, sosyal ve turistik hareketliliğine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Özellikle yaz aylarında yoğun trafik yükü altında kalan Antalya-Alanya güzergahında yaşanan ulaşım sorunlarının yeni otoyolla büyük ölçüde çözüleceğini belirten Uraloğlu, yerli ve yabancı turistlerin bölgeye daha hızlı ve konforlu ulaşabileceğini ifade etti.

ALANYA VE MANAVGAT TRAFİĞİ RAHATLAYACAK

Antalya şehir merkezinden başlayarak Alanya'ya kadar uzanan mevcut devlet yolunda artan araç sayısı nedeniyle sık sık trafik yoğunluğu yaşandığını belirten Uraloğlu, yeni otoyolun şehir merkezlerine girmeden transit geçiş imkanı sunacağını kaydetti.

Bu durumun özellikle Manavgat, Serik ve Alanya hattında yaşayan vatandaşlar ile turizm sektörüne doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

122 KİLOMETRELİK DEV PROJE

Toplam uzunluğu 122 kilometre olarak planlanan projede, 84 kilometrelik ana gövde ve 38 kilometrelik bağlantı yolları yer alıyor. Otoyol, her iki yönde üçer şeritli olarak inşa edilirken bağlantı yolları ise toplam dört şeritli olacak.

Güzergah, Serik Kavşağı'ndan başlayıp Konaklı'nın kuzeyinde yer alan Alanya Batı Kavşağı'nda sona erecek.

Proje kapsamında;

Serik

Taşağıl

Manavgat

Manavgat Doğu

Alarahan

Konaklı

Alanya Batı

olmak üzere toplam 7 kavşak bulunuyor.

TÜNELLER VE VİYADÜKLERDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Otoyol üzerinde toplam 5 tünel ve 16 viyadük yer alacak. Bakan Uraloğlu, 5 tünelin tamamında kazı ve beton çalışmalarının sürdüğünü, 16 viyadüğün 14'ünde ise fore kazık, temel ve beton imalatlarının devam ettiğini açıkladı.

Ayrıca güzergah boyunca 13 alt ve üst geçit ile köprü ve 38 menfez yapımı da sürüyor.

2,5 SAATLİK YOL 36 DAKİKAYA DÜŞECEK

Projenin tamamlanmasıyla Antalya ile Alanya arasındaki ulaşım süresinde önemli bir değişim yaşanacak. Mevcut durumda trafik yoğunluğuna bağlı olarak yaklaşık 2,5 saat süren yolculuk, yeni otoyol sayesinde 36 dakikaya kadar düşecek.

Bakan Uraloğlu, projenin yıllık ekonomik katkısının da oldukça yüksek olacağını belirterek, zamandan 23 milyar lira, akaryakıttan ise 900 milyon lira olmak üzere toplam 23,9 milyar lira tasarruf sağlanacağını ifade etti.

AKDENİZ'DEN AVRUPA'YA KESİNTİSİZ ULAŞIM HEDEFİ

Antalya-Alanya Otoyolu'nun yalnızca bölgesel bir yatırım olmadığını vurgulayan Uraloğlu, projenin ilerleyen yıllarda yapılması planlanan Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarıyla birleşeceğini söyledi.

Böylece Antalya'dan başlayan ulaşım koridoru, İzmir ve İstanbul üzerinden Avrupa sınırına kadar uzanan kesintisiz otoyol ağına bağlanacak.

Özellikle Alanya, Manavgat ve Gazipaşa'da turizm, lojistik ve ticaret sektörlerinin bu bağlantıdan önemli ölçüde fayda sağlaması bekleniyor.