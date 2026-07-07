İngiltere merkezli finans devi HSBC, Türkiye pazarındaki stratejisinde önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. Banka, Türkiye'deki perakende ve KOBİ bankacılığı faaliyetlerinin olası bir satışı için durum değerlendirmesi başlattığını duyurdu.

Reuters'ın aktardığına göre, söz konusu inceleme süreci yalnızca bireysel müşterileri ve küçük işletmeleri kapsıyor. Kurumsal müşterilere hizmet veren yatırım bankacılığı departmanının ise bu satış veya yeniden yapılandırma planının dışında tutulduğu belirtildi.

KÜRESEL SADELEŞME STRATEJİSİ

Bankanın bu hamlesi, dünya genelinde yürüttüğü daha geniş çaplı bir operasyonel sadeleşme stratejisinin parçası olarak öne çıkıyor. HSBC, son yıllarda kârlılığın düşük olduğu veya rekabet avantajı sağlayamadığı çeşitli ülkelerdeki bireysel bankacılık ağlarını devrederek ana pazarlarına odaklanmayı tercih ediyor.

İlerleyen dönemde alınacak nihai kararın, bankanın Türkiye'deki mevcut bireysel müşterileri ve şube ağı üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Satış sürecinin resmileşip resmileşmeyeceği ise yapılacak pazar araştırmalarının ardından netlik kazanacak.