Bakan Tekin, yaptığı açıklamada ders kitaplarında bazı kavramların güncellendiğini belirterek, "Bizans yerine Doğu Roma, ormanlarımız yerine Yeşil Vatan, denizlerimiz yerine Mavi Vatan kavramlarını kullanıyoruz. Mesela 'Kurtuluş Savaşı' yerine artık 'Milli Mücadele' diyoruz" ifadelerini kullandı.

"Dönemin kendi adlandırması"

Can Yılmaz, paylaşımında "Kurtuluş Savaşı" ifadesinin keyfi bir tercih olmadığını savundu. Savaşı yürüten kadroların dönemi "İstiklal Harbi" olarak adlandırdığını belirten Yılmaz, gazilere verilen nişanın "İstiklal Madalyası", milli marşın ise "İstiklal Marşı" adını taşıdığını hatırlattı. "Kurtuluş Savaşı" ifadesinin de bu adlandırmanın Türkçeleşmiş hali olduğunu ifade etti.

"Osmanlı'nın büyüklüğü işgal gerçeğini değiştirmez"

Yılmaz, Bakan Tekin'in açıklamalarında yer alan "Neyden kurtuluyoruz? Ondan önce koskoca Osmanlı İmparatorluğu vardı" sözlerine de değindi. 1918 yılında Osmanlı Devleti'nin savaşı kaybettiğini, ordusunun terhis edildiğini ve başkentin işgal altında bulunduğunu belirten Yılmaz, Anadolu'daki direnişin bu koşullarda örgütlendiğini savundu.

"İki kavram birlikte kullanılabilir"

"Milli Mücadele" kavramının zaten uzun yıllardır tarih anlatımında yer aldığını belirten Can Yılmaz, asıl tartışmanın bu kavramın kullanılmasından değil, "Kurtuluş Savaşı" ifadesinin müfredattan çıkarılmasından kaynaklandığını ifade etti.

Yılmaz, paylaşımını şu değerlendirmeyle tamamladı:

"Milli Mücadele zaten kullanılan bir kavramdır, sorun eklenmesi değil, 'Kurtuluş'un çıkarılmasıdır. İki kavram yüz yıldır yan yana yaşıyor. Birini müfredattan silmek pedagojik bir sadeleştirme değil, tarihsel anlamı daraltan bir tercih olur. 'Mücadele' neye karşı verildiğini söylemez, 'Kurtuluş' ise işgali, Sevr'i ve bağımsızlığın bedelini ismin içinde taşır. Öğrenciden gizlenen kelime değil, o kelimenin hatırlattığı bağlamdır."