Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Haydarlı beldesinde Belediye Başkanı Süleyman Çetinkaya, evine girmek üzereyken bıçaklı saldırıya uğradı. 5 Temmuz günü saat 19.00 sularında gerçekleşen olayda, Başkan Çetinkaya saldırıyı yara almadan atlatırken, yanında bulunan oğlu Yusuf Çetinkaya çıkan arbede esnasında yaralandı.

Olayın hemen ardından ihbar üzerine bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, kimliği tespit edilen saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli hakkında başlatılan adli soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

SALDIRIYA TEPKİLER VE KURUMSAL AÇIKLAMA

Yaşanan şiddet olayının ardından AK Parti İl Başkanlığı resmi bir açıklama yayımladı. Yayımlanan açıklamaya göre, milletin oylarıyla göreve gelmiş bir belediye başkanına yönelik gerçekleştirilen bu eylem sert bir dille kınandı. Şiddet ve tehdidi meşru gören hiçbir anlayışın kabul edilmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Belediye Başkanı Süleyman Çetinkaya'nın sağlık durumunun iyi olmasının en büyük teselli olduğu belirtilirken, arbede sırasında yaralanan oğlu Yusuf Çetinkaya'ya acil şifa dilekleri iletildi. Yetkililer, toplumsal huzuru bozmaya yönelik bu tür eylemlerin karşısında durmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

SEÇİLMİŞ YÖNETİCİLERE YÖNELİK ŞİDDETİN HUKUKİ BOYUTU NEDİR?

Kamu görevini ifa eden seçilmiş yöneticilere yönelik gerçekleştirilen saldırılar, hukuk sisteminde sadece şahsa karşı işlenmiş bir suç olarak değil, aynı zamanda demokratik işleyişe ve kamu iradesine yapılmış bir müdahale olarak değerlendiriliyor. Parti yetkililerinin de aktardığı üzere, hiç kimsenin hukukun üzerinde olmadığı ilkesiyle hareket edilerek, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde gereken yaptırımlarla karşılaşması bekleniyor.