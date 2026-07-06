Küresel finans piyasalarına yön veren dört büyük banka, ons altının 2026 yılına kadar izleyeceği seyre ilişkin yeni tahminlerini kamuoyuyla paylaştı. Yayımlanan raporlara göre, Goldman Sachs, Bank of America (BofA), Morgan Stanley ve UBS, altının ons fiyatının önümüzdeki dönemde 4.800 dolar ile 5.200 dolar seviyeleri arasında işlem göreceğini öngörüyor.

GOLDMAN SACHS VE BOFA BEKLENTİLERİ

Goldman Sachs analistlerinin aktardığına göre, ons altın 2026 yılının sonunda 4.900 dolar seviyesine ulaşacak. Banka, gelişmekte olan ülkelerin rezerv çeşitlendirme stratejileri ve merkez bankalarının kesintisiz devam eden fiziki altın alımlarının bu yükselişin temel dayanağı olduğunu bildirdi.

Bank of America ise 2026 yılının dördüncü çeyreği için ons altın hedefini 4.800 dolar olarak belirledi. BofA, yatırımcı talebindeki dönemsel zayıflama ve ABD Merkez Bankası (Fed) politikalarına yönelik piyasa beklentilerinin yarattığı baskı sebebiyle kısa vadeli tahminlerinde aşağı yönlü bir güncellemeye gittiğini açıkladı.

MORGAN STANLEY VE UBS ÖNGÖRÜLERİ

Morgan Stanley, 2026 yılının ikinci yarısında ons altının 5.200 dolar seviyesini test edebileceğini duyurdu. Kurum, söz konusu zirvenin görülebilmesi için altın borsa yatırım fonlarına (ETF) mevcut durumun çok üzerinde, güçlü bir nakit girişinin şart olduğunun altını çizdi.

İsviçre merkezli finans devi UBS ise yükselişin daha erken gerçekleşebileceğini değerlendiriyor. Bankanın yayımladığı nota göre, önümüzdeki 12 aylık süreçte ons fiyatı 5.200 dolara çıkabilir. Bu öngörü, Fed faiz politikalarının netleşmesi, dolar endeksi üzerindeki küresel baskının artması ve merkez bankası alımlarının piyasalarda yeniden fiyatlanması ihtimallerine dayandırılıyor.

ALTIN FİYATLARINI HANGİ FAKTÖRLER ETKİLEYECEK?

Dört kurumun ortak değerlendirmeleri incelendiğinde, önümüzdeki iki yıllık süreçte altın piyasasının yönünü belirleyecek ana unsurun merkez bankalarının rezerv politikaları olacağı görülüyor. Bireysel yatırımcı talebinden ziyade, kurumsal fon girişleri ve Fed'in faiz adımlarına paralel şekillenen piyasa beklentileri, değerli metalin 5.000 dolar barajını aşıp aşamayacağında kritik rol oynayacak.