Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte, sosyal destek ödemelerindeki yeni tutarlar da belli oldu. Memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 13,52'lik zammın ardından, doğrudan bu katsayıya endeksli olan 65 yaş aylığı ile evde bakım yardımı tutarları güncellendi.

Açıklanan resmi verilere göre altı aylık enflasyon oranı yüzde 17,76 olarak kaydedildi. Bu oran doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında aynı seviyede artışa gidilirken, en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya ulaştı. Memur ve memur emeklilerinin maaş artış oranı ise yüzde 13,52 olarak belirlendi. Gerçekleşen bu güncellemeyle birlikte en düşük memur maaşı 70 bin 258 liraya çıktı.

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

Maaş katsayılarındaki değişimin ardından sosyal güvencesi bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen yaşlılık aylığı yeniden hesaplandı. Daha önce 6 bin 393 lira olan 65 yaş aylığı, yeni katsayılarla birlikte 7 bin 257 liraya çıkarıldı. Benzer şekilde, bakıma muhtaç yaşlılar ve engelli bireyler için sağlanan evde bakım yardımı da 13 bin 879 liradan 15 bin 755 liraya yükseltildi. Haberin kaynağının aktardığına göre; kıdem tazminatı tavanı, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri ile bedelli askerlik ücretleri de memur maaş katsayısındaki artışa göre revize edildi.

ARTIŞ ORANI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Türkiye'de sosyal yardım ödemelerindeki artışlar, doğrudan genel enflasyon oranına değil, memur maaş katsayısına endeksli olarak hesaplanıyor. Bu yapısal durum nedeniyle SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,76 oranında zam alırken, 65 yaş aylığı ve evde bakım desteği gibi kamusal ödemeler memur zammı olan yüzde 13,52 oranında artış gösteriyor. Hak sahiplerinin yeni zamlı ödemelerini takip eden ilk maaş döneminde hesaplarında görmesi bekleniyor.