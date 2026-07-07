Tarımsal üretimde kullanılan elektrik aboneliklerinin iptal edildiği ve bazı güneş enerjisi sistemlerinin kullanımına izin verilmediği yönündeki iddialar üzerine konuşan Mehmet Şarani Tavlı, yürütülen denetimlerin yalnızca tarımsal alanları kapsamadığını söyledi.

Tavlı, denetimlerin izinsiz elektrik üretimi yapılan tüm konut ve işletmeleri de içerdiğini belirterek, mevcut uygulamaların yürürlükteki mevzuattan kaynaklandığını ifade etti. Ruhsat ve iskan şartlarını yerine getiren yapıların gerekli proje ve başvuruların ardından sistemlerini yasal hale getirebildiğini vurgulayan Tavlı, kaçak yapılarda kurulan enerji sistemlerinin ise mevzuat gereği resmileştirilemediğini dile getirdi.

Yaşanan mağduriyetlerin ilgili bakanlıklara iletildiğini aktaran Tavlı, konuyla ilgili çözüm arayışlarının sürdüğünü kaydetti.

Üreticilere akıllı tarım eğitimi

Elektrik ve enerji maliyetlerinin üreticiler üzerindeki etkisi tartışılırken, Alanya Ziraat Odası ile ALKÜ iş birliğinde çiftçilere yönelik "Akıllı Tarımda Dijitalleşme ve Sulama Yönetimi" eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitim programında suyun verimli kullanımı, akıllı sulama sistemleri, dijital tarım uygulamaları ve veriye dayalı üretim teknikleri ele alındı. Programla birlikte üreticilerin hem su tüketimini azaltması hem de üretim maliyetlerini düşürerek verimliliği artırması hedefleniyor.

Tarım sektöründe yaşanan enerji sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar sürerken, dijital tarım uygulamalarının da üreticilerin yeni dönemdeki en önemli destek araçlarından biri olması bekleniyor.