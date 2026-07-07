ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ziyareti öncesinde gözler, başkanlık uçağı Air Force One'a çevrildi. "AF1" çağrı koduyla uçuş gerçekleştiren Boeing VC-25 tipi başkanlık uçağı, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'den havalanarak Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Canlı uçuş takibinde zirveye yerleşti

Camp Springs'ten kalkış yapan Air Force One, Avrupa hava sahasına girmesinin ardından uçuş takip platformu Flightradar24'te en fazla ilgi gören uçuş haline geldi. Platform verilerine göre uçak, aynı anda binlerce kullanıcı tarafından takip edilirken, küresel sıralamada "dünyanın en çok izlenen uçuşu" konumuna yükseldi.

Ankara'ya iniş yapması bekleniyor

Başkan Trump'ı taşıyan uçağın Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor. Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek temaslarda Trump'ın çok sayıda ikili görüşme yapması öngörülüyor.

Air Force One nedir?

"Air Force One", ABD Başkanını taşıyan Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait herhangi bir uçağın kullandığı resmi çağrı adıdır. Başkanın görevde olduğu süre boyunca kullandığı Boeing VC-25 tipi özel donanımlı uçaklar, gelişmiş güvenlik sistemleri, haberleşme altyapısı ve kriz anlarında komuta merkezi olarak kullanılabilme özellikleriyle dünyanın en dikkat çeken devlet uçakları arasında yer alıyor.

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