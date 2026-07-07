Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde eş zamanlı güvenlik denetimleri gerçekleştirildi. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve aranan şahısların yakalanması amacıyla yapılan operasyonda, toplam 578 günübirlik konaklama yeri mercek altına alındı.

KURAL İHLALİ YAPANLARA CEZA

Emniyet birimlerinin bildirdiğine göre, gerçekleştirilen kontrollerde anlık veri aktarımı yapmadığı belirlenen 1 konaklama işletmesi ve 1 araç kiralama firması tespit edildi. Ayrıca, yanında çalışan personelin kaydını yaptırmayan 1 işletme ile sisteme kayıtsız şekilde konaklama hizmeti sunan 1 şahıs hakkında da idari ve cezai yaptırım kararı uygulandı.

ANLIK VERİ BİLDİRİMİ NEDEN ZORUNLU?

Kimlik Bildirim Sistemi mevzuatı kapsamında, günübirlik kiralık evler ve araç kiralama şirketleri müşteri bilgilerini anlık olarak emniyet güçleriyle paylaşmakla yükümlü bulunuyor. Bu sistem sayesinde hem haksız rekabetin ve vergi kaybının önüne geçiliyor hem de aranan şahısların gizlenmesi engellenerek genel kamu güvenliği sağlanıyor.

TURİZM BÖLGELERİNDE SIKI TAKİP

Antalya genelinde yürütülen bu hassas denetimlerin, Alanya gibi günübirlik konaklama ve araç kiralama sirkülasyonunun yoğun olduğu turizm ilçelerinde de güvenlik standartlarına olumlu etki etmesi bekleniyor. Yetkililer, suç ve suçluyla mücadele kapsamında kayıt dışı faaliyetlere yönelik operasyonların aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.