New York Post'un gündeme taşıdığı habere göre, geçmişte 20 milyon dolar nakit ödenerek satın alınan bir malikanenin mülkiyet devri uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti. Malezya'nın eski Başbakanı Najib Razak'ın damadı ve Kazakistan'ın eski lideri Nursultan Nazarbayev'in eski üvey yeğeni olan Daniyar Kessikbayev ile bağlantılı mülkün, sadece 10 dolar karşılığında el değiştirdiği iddia edildi.

GİZEMLİ DEVRİN ARKASINDA KİMLER VAR?

Söz konusu gayrimenkulün, Razak'ın eşi Rosmah Mansor tarafından Britanya Virjin Adaları merkezli bir off-shore şirketine devredildiği iddiaları basına yansıdı. Kessikbayev'in kayınpederi Najib Razak, halihazırda Malezya kamu fonu 1MDB üzerinden yürütülen 4,5 milyar dolarlık yolsuzluk soruşturması kapsamında cezaevinde bulunuyor. Kessikbayev'e yakın kaynaklar ise mülkün mülkiyetinin halen kendisinde olduğunu savunarak iddiaları reddediyor.

MALİKANENİN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ NELER?

Joe ve Nancy Scott çifti tarafından 2000 yılında inşa edilen yapı, 3 hektarlık arazi üzerinde 1.600 metrekarelik kullanım alanına sahip. İçerisinde 9 yatak odası, tam boy kapalı basketbol sahası, özel bowling salonu, sinema odası, kütüphane, şarap mahzeni ve iki adet yüzme havuzu barındırıyor. Evi inşa eden Joe Scott, satış sürecinde alıcıların 20 milyon doları hızlıca nakit ödediğini ve evdeki içkiler dahil tüm eşyaları satın aldığını aktardı.

OFF-SHORE ŞİRKETLERİ NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Uluslararası gayrimenkul piyasalarında, yüksek değerli mülklerin mülkiyetini gizlemek amacıyla sıklıkla Britanya Virjin Adaları gibi vergi cennetlerindeki paravan şirketler kullanılıyor. Bu tür off-shore devirleri, gerçek sahiplerin kimliğini gizlerken, uluslararası mali denetim kurumlarının para trafiğini takip etmesini zorlaştırıyor. Uzmanlar, sembolik bedellerle yapılan devir işlemlerinin genellikle mal varlığını koruma veya hukuki takiplerden kaçınma stratejisinin bir parçası olduğunu vurguluyor.

GEÇMİŞTEKİ BENZER İDDİALAR NELERDİ?

Kessikbayev'in adı daha önce de benzer gayrimenkul işlemleriyle gündeme gelmişti. Annesi Maira, Kazakistanlı Bolat Nazarbayev ile evli olduğu 2008 yılında Plaza Hotel'den 20 milyon dolara bir daire satın almıştı. İddialara göre Kessikbayev, vekaletname kullanarak bu lüks daireyi annesinden 1 dolar karşılığında devraldı. Bu olayın ardından başlayan hukuki süreçte, 100 milyon dolarlık dolandırıcılık davası 2014 yılında uzlaşmayla sonuçlanmış ve daire iade edilmişti.