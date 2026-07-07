Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriye temasları sürerken, başkent Şam'da art arda patlamalar yaşandı. Fransız Haber Ajansı AFP'nin aktardığına göre, patlamalar Macron'un konaklaması için ayarlanan otelin çok yakınında meydana geldi. Yerel kaynaklar, kentin en işlek caddelerinden birinde bir minibüse ve çöp konteynerine yerleştirilen patlayıcıların infilak ettiğini bildirdi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edilirken, söz konusu ilk patlamalara ilişkin resmi can kaybı veya yaralı verisi henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

MACRON GÜVENDE, PROGRAM DEĞİŞMEYECEK

Saldırı anında Fransa liderinin nerede olduğu kısa sürede netleşti. CNN Türk Paris Temsilcisi Arzu Çakır Morin'in bildirdiğine göre, Macron patlama sırasında otelde bulunmuyordu. Fransa Cumhurbaşkanı'nın o anlarda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile resmi temaslar kapsamında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda olduğu teyit edildi.

Fransız basını, patlama seslerinin Macron'un kortejinden duyulmadığını aktardı. Elysee Sarayı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, yaşanan olaya rağmen Macron'un Suriye'deki resmi programında herhangi bir aksama veya iptal kararı alınmadı. İki liderin görüşmesinin ardından ortak bir yemekte bir araya gelerek basının karşısına çıkması planlanıyor.

ADALET SARAYI YAKININDAKİ SALDIRININ BİLANÇOSU NE?

Yüksek düzeyli diplomatik ziyaret, başkentteki geniş çaplı güvenlik tehditlerinin gölgesinde gerçekleşiyor. Şehirdeki gerilimi tırmandıran bir diğer kanlı olay ise Adalet Sarayı bölgesinde kaydedildi. Suriye Sağlık Bakanlığı ve resmi haber ajansı SANA'nın yayımladığı bilgilere göre, El-Nasr Caddesi üzerinde Hicaz Demir Yolu ile Adalet Sarayı arasında faaliyet gösteren bir kafenin girişinde farklı bir patlama daha yaşandı.

Suriye devlet televizyonu el-İhbariyye, bu saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 21 kişinin yaralandığını duyurdu. Sosyal medyaya yansıyan ilk görüntülerde kafenin büyük oranda hasar aldığı ve çevrede çok sayıda yaralının bulunduğu tespit edildi. Kanlı saldırıyı henüz üstlenen bir grup olmazken, güvenlik güçlerinin bölgedeki incelemeleri sürüyor.