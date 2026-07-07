Afyonkarahisar'da gündeme gelen iddiaların ardından AK Parti'de dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Gebeceler Belde Belediye Başkanı İsa Atay, hakkında yürütülen süreç nedeniyle partisinden istifa ederken, ilerleyen saatlerde AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin de görevinden ayrıldığını duyurdu.

İddialar, Gebeceler Belediye Başkanı İsa Atay hakkında bir kadının Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusuyla gündeme geldi. Başvuruda, şantaj, tehdit, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak yayılması, hakaret ve kamu görevinin sağladığı nüfuzun kötüye kullanılması gibi suçlamalara yer verildi.

Suç duyurusunda bulunan kadın, yaklaşık iki yıl süren bir ilişki yaşadıklarını, ilişkinin sona ermesinin ardından ise tehdit edildiğini ve kendisine ait özel görüntülerin izinsiz şekilde üçüncü kişilerle paylaşıldığını öne sürdü. Kadın ayrıca can güvenliği nedeniyle köyden ayrılmak zorunda kaldığını iddia ederek şüpheli hakkında gerekli adli işlemlerin yapılmasını talep etti.

İddialara ilişkin hazırlanan dosyada tehdit mesajları, ses ve görüntü kayıtları ile tanık beyanlarının delil olarak savcılığa sunulduğu belirtildi. Şikâyetçi taraf ayrıca, 6284 sayılı Kanun kapsamında koruma ve uzaklaştırma tedbirlerinin uygulanmasını da istedi.

Yaşanan gelişmeler üzerine AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Gebeceler Belediye Başkanı İsa Atay'ın AK Parti üyeliğinden istifa ettiği ve partiyle ilişiğinin sona erdiği bildirildi.

Günün ilerleyen saatlerinde ise AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin de görevinden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. Böylece Afyonkarahisar'da aynı gün içerisinde hem belediye başkanlığı hem de il başkanlığı düzeyinde iki önemli istifa yaşandı.