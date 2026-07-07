Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan sabah denetimlerinde, bir otobüsün bagaj bölümünde yasa dışı yollarla taşınan 700 adet civciv tespit edildi. Bursa'dan gönderildiği belirlenen canlı hayvanlara el konulurken, taşıyıcı firmaya idari para cezası uygulandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ve güvenlik ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmada, koliler içerisine gizlenmiş hindi ve tavuk civcivleri bulundu. Hayvanların menşesinin belirsiz olması ve veteriner sağlık raporlarının bulunmaması üzerine durum yetkililere bildirildi.

FİRMAYA KANUNİ İŞLEM YAPILDI

Olay yerine çağrılan Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında inceleme başlattı. Kuş gribi ve benzeri salgın hastalık risklerine karşı tedbir amacıyla civcivlere el konuldu. Otobüs firması hakkında mevzuata aykırı canlı hayvan taşımacılığı yapmaktan cezai işlem başlatıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Terminal Zabıta Amiri Mustafa Kaya'nın yaptığı açıklamaya göre, sabah saatlerinde gerçekleştirilen rutin kontroller sırasında bagajdaki koliler fark edildi. Kaya, insan sağlığını ve gıda güvenliğini korumak amacıyla terminaldeki bu tür denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini aktardı.

ŞEHİRLERARASI CANLI HAYVAN TAŞIMACILIĞI YASAK MI?

Türkiye genelinde otobüs bagajlarında canlı hayvan taşınması, hem hayvan refahı hem de bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla yasaklanmış durumda. Özellikle kanatlı hayvanların iller arası nakli, tarım il ve ilçe müdürlüklerinden alınacak özel veteriner sağlık raporları ve yalnızca bu iş için tasarlanmış uygun taşıma araçları ile gerçekleştirilmek zorunda.