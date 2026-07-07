Türk Hava Yolları (THY), başkentte düzenlenecek 36'ncı NATO

Zirvesi kapsamında yaşanabilecek olası aksaklıklara karşı yolcularına yeni esneklik hakları tanıdığını duyurdu. Şirket tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, zirve tarihlerinde Ankara merkezli seyahat planı bulunan vatandaşlar ücretsiz bilet iadesi ve rezervasyon değişikliği imkanından faydalanabilecek.

Uygulama kapsamına giren biletlerin 29 Haziran 2026 ve öncesinde satın alınmış olması gerekiyor. Bu şarta uyan ve 6 ile 9 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara varışlı, kalkışlı ya da aktarmalı rezervasyonu bulunan tüm yolcular sürece dahil edildi.

İADE VE DEĞİŞİKLİK ŞARTLARI NELER?

Yolcuların sunulan haklardan yararlanabilmesi için işlemlerini en geç 16 Temmuz 2026 tarihine kadar tamamlaması şart koşuldu. THY'nin aktardığına göre, bu tarihe kadar başvuran kişiler ceza veya ücret farkı ödemeden biletlerinin geçerlilik süresini 23 Temmuz 2026'ya kadar uzatabilecek. Ayrıca güzergah değişiklikleri ve önceden satın alınan ek hizmetlerin iadesi de kesintisiz şekilde gerçekleştirilecek.

YOLCULAR İŞLEMLERİNİ NASIL YAPACAK?

Söz konusu ücretsiz iade ve değişim hakları yalnızca Türk Hava Yolları'nın icra ettiği seferlerde geçerli olacak. Zirve boyunca Ankara genelinde uygulanacak yoğun güvenlik önlemleri ve trafik kısıtlamaları nedeniyle havalimanı ulaşımlarında gecikmeler yaşanabileceği belirtiliyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına uçuş durumlarını THY'nin resmi internet sitesi, mobil uygulaması veya çağrı merkezi üzerinden düzenli olarak kontrol etmeleri ve değişiklik işlemlerini bu kanallar aracılığıyla hızlıca tamamlamaları tavsiye ediliyor.