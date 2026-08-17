TRENDYOL 1. Lig’de ikinci hafta heyecanı Batman’a taşınıyor. Batman Petrolspor ile Boluspor, 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü Batman Şehir Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Saat 21.30’da başlayacak mücadeleyi hakem Erdem Mertoğlu yönetecek.

24 YIL SONRA TARAFTARIYLA BULUŞUYOR

Karşılaşma Batman Petrolspor açısından ayrı bir önem taşıyor. 24 yıl aradan sonra yeniden 1. Lig’de mücadele eden kırmızı-beyazlı ekip, dönüşünün ardından ilk kez kendi sahasında bir lig karşılaşmasına çıkacak.

Batman Petrolspor, sezonun ilk haftasında Pendikspor deplasmanından 2-2’lik beraberlikle ayrılarak lige 1 puanla başlamıştı. Ev sahibi ekip, Boluspor karşısında sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

BOLUSPOR İLK PUANLARININ PEŞİNDE

Boluspor ise yeni sezona istediği başlangıcı yapamadı. İlk hafta kendi sahasında Manisa FK’yı ağırlayan Bolu temsilcisi, mücadeleden 2-1 mağlup ayrılarak haftayı puansız tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, Batman deplasmanından puan veya puanlarla dönerek sezonun ilk puanlarını hanesine yazdırmak istiyor.

BATMAN PETROLSPOR-BOLUSPOR MUHTEMEL 11’LERİ

Maç öncesindeki tahminlere göre Batman Petrolspor’un 4-1-4-1, Boluspor’un ise 4-4-2 dizilişiyle mücadeleye başlaması bekleniyor.

Batman Petrolspor: Akbaba, Imeri, Mert, Dória, Subaşı, Aydoğan, Sousa, Jo, Gürbulak, Biron, Córdova.

Boluspor: Özyürek, Rivas, Kachmaz, Yılmaz, Artuç, Kırım, Akkan, Yunuszada, Argüello, Tafas.

Kesin ilk 11’ler karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala açıklanacak.

BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI

Batman Petrolspor’un uzun bir aradan sonra taraftarı önünde çıkacağı 1. Lig karşılaşmasının bilet fiyatları da belli oldu. Kapalı maraton tribünü için bilet fiyatı 300 TL, kale arkası tribünü için ise 200 TL olarak duyuruldu.

BATMAN PETROLSPOR-BOLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Batman Petrolspor-Boluspor maçı bugün, 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 21.30’da başlayacak. Batman Şehir Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Erdem Mertoğlu yönetecek.

Futbolseverler mücadeleyi TRT Spor, beIN Sports 2 ve tabii üzerinden canlı olarak takip edebilecek.