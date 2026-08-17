​CHP Antalya İl Başkanı Hasan Şahin’in atamanın birkaç gün içinde gerçekleştirileceğini duyurmasına rağmen sürecin uzaması dikkat çekerken, kamuoyunda konuşulan bazı isimlerin ise gelen tepkiler üzerine geri adım attığı ifade ediliyor.

​ALİ TAKAVUT’TAN SERT TEPKİ: BU DURUMA DÜŞÜRÜLMEMELİYDİ

​Yaşanan sürece tepki gösteren önceki dönem ilçe başkanlarından Ali Takavut, Cumhuriyet'i kuran köklü bir çınarın içine düşürüldüğü durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı. Takavut, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyeti kuran çınarımız bu duruma düşürülmemeliydi. Ben ilçe başkanlığı yaptım, milletvekili aday adayı oldum ve istifa etmek zorunda kaldım. Genel Başkan Özgür Özel partide kalmak ve partiyi kurtarmak için çok mücadele verdi ancak temmuz ayı itibarıyla CHP'nin seçime girememesi tehlikesine karşı tabanın baskısıyla mecburen parti kurmak zorunda kaldı."

​Eski genel başkana yönelik eleştirilerde de bulunan Takavut, Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerekli fedakarlığı göstermediğini belirterek, "Milletvekili ihraç etme yetkisi var, atama yetkisi var, her şeye yetkisi var ama kurultay yapma yetkisi yok. Bunun mantıklı bir izahı da yok. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimden önce kurultay yapması zaten zor, şu anki yönetim şekliyle de Cumhur İttifakı'nın bir parçası olma yolunda ilerliyor" dedi.

​Açıklamasının sonunda umut mesajı veren Takavut, tek hedeflerinin Yeni Parti'yi iktidara taşımak ve gerçek demokrasi ile hukuk devletini tesis etmek olduğunu, gün geldiğinde yeniden ata ocağına döneceklerini belirtti.