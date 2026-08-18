Manavgat ilçesi D-400 karayolu Tekandız mevkiinde dün saat 18.00 sularında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6'sı yabancı uyruklu turist olmak üzere toplam 17 kişi yaralandı. Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara bir tur minibüsünün arkadan çarpmasıyla başlayan kazaya toplam altı araç karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Yusuf Yerli idaresindeki 07 CLG 403 plakalı tur minibüsü, kavşakta kırmızı ışık yandığı için duran Osman Nuri Yerdoğan yönetimindeki 06 EDE 280 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar, ışıkta bekleyen Ali Dönmez idaresindeki 07 ADU 060, Halil Çiftçi yönetimindeki 34 GYN 223, Ali Damğacı idaresindeki 20 H 0310 ve Suat Özaydın'ın kullandığı diğer araçlara çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye, sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.

Kazada Macaristan uyruklu Zlata Halusz, Sznezsanna Halusz, Kira Halusz, Vitalıj Halusz, Sandor Halusz ve Ukraynalı Hanna Marianovych yaralandı. Araçlarda bulunan Osman Nuri Yerdoğan, Filiz Yerdoğan, Saadet Yılmaz, Ahmet Emir Yılmaz, Sedat Argan, Asya Argan, Aslı Argan, Suat Özaydın, Zeynep Özaydın, Ahmet Fırat Özaydın ve Yavuz Özaydın da çeşitli yerlerinden yaralanarak tedavi altına alındı. Sağlık ekiplerinin aktardığına göre, Manavgat'taki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

YETKİLİLERDEN OLAY YERİNDE İNCELEME

Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Bölge Trafik İstasyon Amiri Başkomiser Mustafa Bozkurt ve Merkez Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Teğmen Ahmet Çetin kaza mahallinde incelemelerde bulundu. D-400 karayolunda ulaşım, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasına kadar uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

D-400 KARAYOLUNDA GÜVENLİK NEDEN ÖNEMLİ?

Akdeniz sahil şeridinin ana ulaşım damarı olan D-400 karayolunda, kavşak yaklaşımlarında takip mesafesinin korunması sürüş güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Uzmanlar, ışıklı kavşaklarda erken frenleme ve hız limitlerine uymanın benzer zincirleme kazaların önüne geçilmesindeki en temel kural olduğunu vurguluyor. Meydana gelen kazayla ilgili başlatılan resmi soruşturma devam ediyor.