Milyonlarca adayın beklediği 2026

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

ÖSYM

Başkanı Bayram Ali Ersoy tarafından yapılan açıklamaya göre, üniversite adayları yerleştirme sonuçlarını "ykssonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek. Ersoy, bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanan tüm öğrencileri tebrik ederek verimli bir eğitim hayatı diledi.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sonuçların duyurulmasının ardından gözler üniversite kayıt takvimine çevrildi. Ana yerleştirme sonuçlarına göre bir programa yerleşen adayların üniversite kayıt işlemleri 24-28

Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İşlemlerini dijital ortamda pratik bir şekilde tamamlamak isteyen öğrenciler için elektronik kayıt süreci ise 24-26

Ağustos 2026 tarihlerinde açık kalacak.

EK TERCİH SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

İlk yerleştirmede herhangi bir programa giremeyen adaylar için ek tercih dönemi önemli bir alternatif sunuyor. ÖSYM, ek yerleştirme tarihlerini henüz resmi olarak duyurmadı. Sürecin başlaması için öncelikle 24-28

Ağustos tarihlerindeki kayıt döneminin tamamlanması ve kayıt yaptırılmaması nedeniyle boş kalan kontenjanların netleşmesi gerekiyor. Kontenjanların kesinleşmesinin ardından kurum tarafından yeni bir ek yerleştirme kılavuzu yayımlanacak.

GEÇMİŞ YIL VERİLERİ NE SÖYLÜYOR?

Adayların ek tercih işlemlerini yine ÖSYM

Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tamamen elektronik ortamda yapması bekleniyor. Geçtiğimiz 2025 yılında merkezi yerleştirme sonuçları 25 Ağustos'ta kamuoyuna aktarıldıktan sonra, ek yerleştirme süreci 25 Eylül tarihinde başlamıştı. Bu yıl da benzer bir takvimin işletilmesi ve üniversite kayıtlarının ardından boş kalan kontenjanlar için eylül ayı içerisinde yeni başvuru ekranının açılması öngörülüyor.