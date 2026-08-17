​Uluslararası çevre örgütü Greenpeace, Türkiye'nin güney bölgesinde kritik seviyelere ulaşan plastik kirliliğine dikkat çekmek amacıyla kapsamlı bir imza kampanyası başlattı. Özellikle Alanya başta olmak üzere tüm Akdeniz sahil şeridini tehdit eden mikroplastik kirliliği, örgütün öncelikli mücadele başlıkları arasında yer alıyor.

​Greenpeace tarafından paylaşılan resmî raporda, kirliliğin kaynağına ve doğada izlediği güzergaha ilişkin çarpıcı tespitlere yer verildi: "Adana'daki geri dönüşüm tesislerinden sızan plastik atıklar önce su kanallarına, ardından nehirlere karışıyor. Yapılan araştırmalar, yalnızca tek bir kanaldan bile saatte 5,3 milyardan fazla mikroplastik parçacığının nehir taşımacılığıyla yayıldığını ortaya koyuyor. Söz konusu kanallar Çukurova'nın tarım arazilerinin arasından geçiyor, sulama suyu olarak kullanılıyor ve nihayetinde Seyhan Nehri üzerinden Akdeniz'e ulaşıyor."

​EKOSİSTEM VE İNSAN SAĞLIĞI TEHLİKE ALTINDA

​Bölgedeki ekosistem, deniz canlıları ve doğrudan insan sağlığını tehdit eden bu boyutlardaki kirlilik, uzmanlar tarafından acil eylem planı gerektiren bir kriz olarak değerlendiriliyor. Tarım topraklarına ve su kaynaklarına karışan mikroplastiklerin besin zinciri yoluyla insan sağlığını tehdit etmesi, sorunun vahametini artırıyor. Krize karşı kamuoyunu harekete geçmeye davet eden Greenpeace, yetkililere yönelik çağrısını şu sloganla yineledi: "Türkiye Avrupa'nın plastik çöplüğü olmasın. İmza ver, denizlerimiz çöp olmasın."