Olay, dün saat 08.30 sıralarında Kestel Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Ezici, henüz belirlenemeyen nedenle eşi ve kayınvalidesini bıçakladı. Ardından olay yerine yakın 5 katlı bir inşaatın en üst bölümüne çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Ezici, çatıya çıkmadan önce sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Yayında eşini yaraladığını söyleyen Ezici, çocuklarına sahip çıkılmasını istedi ve yaşamına son vereceğini söyledi.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine Kestel’deki inşaatın bulunduğu bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, jandarma Ezici’yi bulunduğu yerden indirmek için görüşmelere başladı.

DÖRT SAATLİK İKNA ÇABASININ ARDINDAN İNDİRİLDİ

Yaklaşık 4 saat süren görüşmenin ardından ikna edilen Ezici binadan indirildi ve jandarma tarafından gözaltına alındı.

Bıçakla yaralanan Ezici’nin eşi ile kayınvalidesi ise ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İki kadının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SABAH SAATLERİNDE ALANYA ADLİYESİ’NE GETİRİLDİ

Gözaltına alınmasının ardından jandarma karakoluna götürülen Mustafa Ezici’nin buradaki işlemleri tamamlandı. Ezici, bugün sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesi’ne sevk edildi.

Ezici’nin savcılıktaki ifade ve adli işlemlerinin ardından hakkındaki hukuki sürecin devam etmesi bekleniyor.