İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde tüketici ve satıcı haklarını yeniden düzenleyen yeni e-ticaret yönetmeliği taslağı kamuoyuna yansıdı. Hazırlanan yeni düzenlemeyle birlikte teslimat süreçleri, kargo kayıpları ve dijital reklam kuralları baştan aşağı değişiyor.

Türkiye Gazetesi'nin aktardığı habere göre, teslimat ve iade aşamasında yaşanan kayıp, hasar ve benzeri mağduriyetlerin sorumlulukları artık sözleşmelerde açıkça yer alacak. E-ticaret pazar yerleri, satıcı ile kargo işletmesi arasında aracılık yaptığı durumlarda tazminat mekanizmasını net bir şekilde tanımlamak zorunda kalacak. Belirlenen bu sözleşme şartlarına uymayan platformların faaliyetleri haksız ticari uygulama kapsamında değerlendirilecek.

RAKİP MARKANIN İSMİYLE REKLAM YASAKLANIYOR

Arama motorlarında haksız rekabeti önlemek amacıyla yeni kısıtlamalar devreye giriyor. Ekonomik bütünlüğü bulunmayan başka bir işletmenin Bakanlık sistemine kayıtlı tescilli markası, önceden izin alınmaksızın pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde kullanılamayacak. Yapılan şikayetler üzerine ihlalin sürdüğü tespit edilirse, Ticaret Bakanlığı ilgili arama motoruna reklamın durdurulması veya erişime kapatılması yönünde resmi bildirimde bulunabilecek.

SATICILAR VERİLERİNİ ÜCRETSİZ TAŞIYABİLECEK

Orta, büyük ve çok büyük ölçekli e-ticaret pazar yerleri, satıcıların talebi halinde ürün açıklamaları, görseller, satış ve iade verileri ile müşteri değerlendirmelerini başka bir platforma bedelsiz aktarmakla yükümlü olacak. Bu teknik altyapı sayesinde küçük işletmelerin tek bir platforma bağımlılığı azalırken, tüketiciler de satıcıların geçmiş performanslarını ve müşteri soru-cevaplarını yeni platformlarda kesintisiz olarak görebilecek.

AFET DURUMLARINDA BÜTÇE ESNEKLİĞİ

Yeni taslakta kamu yararına yürütülen faaliyetler ve sosyal dayanışma projeleri için de özel bir esneklik sağlanıyor. Deprem, yangın ve sel gibi olağanüstü durumlarda ya da dezavantajlı kesimlere yönelik yapılan indirim ve tanıtım harcamalarının yüzde 5'e kadar olan kısmı, Bakanlığın uygun görüşüyle reklam bütçesi kısıtlamalarından muaf tutulabilecek.