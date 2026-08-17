AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, 25 Temmuz 2025'te temeli atılan Antalya-Alanya Otoyolu'nda çalışmaların yüzde 30 seviyesine ulaştığını açıkladı. Çetin, sözleşmeye göre Ekim 2028'de tamamlanması gereken otoyolu daha erken hizmete açmayı hedeflediklerini söyledi.

Antalya-Alanya hattındaki yoğunluğu azaltması planlanan otoyol, ana gövde ve bağlantı yollarıyla toplam 122 kilometre uzunluğunda olacak. Proje tamamlandığında Antalya ile Alanya arasında mevcut yolda yaklaşık 2,5 saat süren yolculuğun 36 dakikaya kadar düşmesi hedefleniyor.

Çetin, çalışmaların büyük bölümünün mevcut kara yolundan uzakta ve iç kesimlerde yürütülmesi nedeniyle inşaatın sürücüler tarafından kolaylıkla görülmediğini belirtti. Sahadaki çalışmaların hızlı ilerlediğini söyleyen Çetin, projenin son durumuna ilişkin rakamları da paylaştı.

16 VİYADÜĞÜN 14'ÜNDE ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Proje kapsamında inşa edilecek 16 viyadüğün 14'ünde çalışmalar devam ediyor. Toplam 5 tünelden 2'sinin tamamlandığını açıklayan Çetin, üçüncü tünelin Ekim 2026'da bitirilmesinin planlandığını söyledi. Kalan 2 tünelin ise 2027 yılı içinde tamamlanması hedefleniyor.

Çetin, otoyolun tamamlanma takvimine ilişkin, “Biz bunu öne çekebildiğimiz kadar çekmenin derdindeyiz. Seçimden öncesine yetiştirmenin niyetindeyiz ama 2028 Ekim ayı verdiğimiz bir taahhüt, sözleşme olarak firma ile yaptığımız anlaşma bu şekilde. İnşallah ne kadar erken çekebilsek o kadar rahatlıkla yol alabileceğiz. Normal takvimine göre mayıs seçiminin öncesinde bitirme hedefimiz var” dedi.

84 KİLOMETRESİ 2X3 ŞERİTLİ ANA OTOYOL OLACAK

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün proje bilgilerine göre Antalya-Alanya Otoyolu'nun 84 kilometrelik ana gövdesi 2x3 şeritli, 38 kilometrelik bağlantı yolları ise 2x2 şeritli olarak inşa ediliyor.

Güzergâh Serik Kavşağı'ndan başlayarak doğuya yöneliyor. Serik ve Manavgat sınırlarında Toros Dağları'nın eteklerini takip eden otoyol, Konaklı'nın kuzeyindeki Alanya Batı Kavşağı'nda sona eriyor.

Projede 7 kavşak, toplam uzunluğu 4 bin 365 metreyi bulan 5 tünel, toplam 5 bin 966 metre uzunluğunda 16 viyadük ve 4 otoyol hizmet tesisi bulunuyor. Ana otoyolun tasarım hızı saatte 140 kilometre, bağlantı yollarının tasarım hızı ise saatte 110 kilometre olarak belirlendi.

ANTALYA-ALANYA TRAFİĞİNİN YÜKÜNÜ AZALTMASI BEKLENİYOR

Yeni güzergâhın özellikle yaz aylarında yoğunlaşan Antalya-Alanya kara yolu trafiğine alternatif oluşturması amaçlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, çevre illerden gelen transit trafiğin şehir merkezlerine girmeden ilerlemesini ve mevcut devlet yolundaki araç yoğunluğunun azaltılmasını projenin temel hedefleri arasında gösteriyor.

Otoyolun hizmete girmesi Alanya yönüne seyahat eden sürücüler açısından da yeni bir ulaşım seçeneği oluşturacak. Konaklı'nın kuzeyinde sona erecek güzergâh sayesinde Antalya, Serik ve Manavgat yönünden gelen transit araçların mevcut D400 kara yolunu kullanma ihtiyacının azalması bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın proje için açıkladığı hesaplamaya göre otoyolun tamamlanmasıyla zamandan yıllık 16,9 milyar lira, akaryakıttan 800 milyon lira olmak üzere toplam 17,7 milyar liralık tasarruf öngörülüyor. Yıllık karbon emisyonunun da yaklaşık 47 bin ton azaltılması hedefleniyor.

Yap-İşlet-Devret modeliyle yürütülen Antalya-Alanya Otoyolu'nun uygulama sözleşmesi 14 Ekim 2024'te imzalandı, temel atma töreni ise 25 Temmuz 2025'te Manavgat'ta gerçekleştirildi. Yapım çalışmaları Limak bünyesindeki Antalya Alanya Otoyolu İnşaat Yatırım ve İşletme A.Ş. tarafından sürdürülüyor.