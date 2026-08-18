Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Bakılar Mahallesi'nde inşa edilen Toplu Konut İdaresi (TOKİ) projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Antalya Körfez'in aktardığına göre, yaklaşık 747 milyon TL yatırım bedeline sahip olan projede 301 konut ve 5 dükkanlı bir ticaret merkezi yer alıyor.

Bölgede yeni bir yaşam alanı oluşturacak dev yatırım kapsamında 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri inşa ediliyor. Binaların yükselmesiyle eş zamanlı olarak altyapı ve çevre düzenlemesi faaliyetleri de proje dahilinde yürütülüyor.

HAK SAHİPLERİ İÇİN SÜREÇ NASIL İLERLEDİ?

Projede ev sahibi olacak vatandaşları yakından ilgilendiren konut belirleme kura çekilişi Haziran 2026'da gerçekleştirildi. Kuraların çekilmesinin hemen ardından hak sahipleriyle sözleşme imzalama aşamasına geçildi. Resmi idari süreçlerin önemli bir parçası olan bu sözleşme işlemleri ise Temmuz 2026 itibarıyla tamamlandı.

TESLİMATLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

İnşaat faaliyetlerinin tüm hızıyla sürdüğü Gazipaşa TOKİ projesinin 16 Nisan 2027 tarihinde bitirilmesi hedefleniyor. Belirlenen bu takvime uyulması halinde, inşaatın bitimiyle birlikte 301 adet konutun hak sahiplerine teslim süreci başlayacak. Teslimat programının kesin detayları, ilerleyen dönemde ilgili resmi kurumlar tarafından kamuoyuna duyurulacak.

Projenin tamamlanması, Bakılar Mahallesi'nde yepyeni bir yerleşim merkezinin doğmasını sağlayacak. Bu gelişmenin Gazipaşa genelindeki sosyal yaşama ve ticari hareketliliğe doğrudan katkı sunması muhtemel bir etki olarak bölgede yakından takip ediliyor.